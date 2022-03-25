Fecode закликає до дій Міністерства освіти щодо запобігання сексуальному насильству

Цієї п'ятниці, 25 березня, Колумбійська федерація працівників освіти (Fecode) направила листа Міністерству освіти з проханням про подальші дії щодо запобігання сексуального насильства в шкільних установах країни.

У листі вчителі попросили національний уряд розширити охоплення застосування Директиви 01 від 2022 року, в якій Міністерство видало керівні принципи територіальним органам влади, щодо запобігання сексуального насильства в академічних просторах Колумбії.

Спілкування адресовано міністру освіти Марії Вікторії Ангуло, де її також просять посилити призначення консультаційних вчителів у навчальних закладах для своєчасного догляду за потенційними жертвами сексуального та гендерно зумовленого насильства.

Колумбійська профспілка вчителів заявила, що повинні бути кращі вказівки для адекватного вирішення жертв цих справ: «Вищий ступінь пріоритетності повинен бути наданий у дисциплінарній галузі, що здійснюється керівниками дисциплінарного контролю територіальних утворень, сертифікованих для гарантування належний процес та доступ до здійснення правосуддя як для розслідуваних, так і потерпілих», - йдеться у листі.

Скарга Fecode зосереджена на тому, що територіальні органи влади не мають необхідних інструментів для досягнення більшої швидкості в дисциплінарному провадженні проти посадових осіб, звинувачених у вчиненні образливих дій проти дітей та підлітків шкільного віку.

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Директива, на яку посилається Fecode, була підписана 4 березня міністром Ангуло, і одне з визначень, зазначених у документі, полягає в тому, що «держава через кожного зі своїх агентів несе непрослужену відповідальність діяти своєчасно для забезпечення реалізації, захисту та відновлення правдітей та підлітків».

Перший захід, виданий Міністерством, освітнім органам та школам, полягає в тому, що коли їм стає відомо про передбачувану жертву або про дію сексуального насильства щодо студента: «у всі часи співробітники навчального закладу, а також співробітники територіального органу, завірені в освіта повинна забезпечувати турботу, супровід та підтримку дитині або підлітковому потерпілому, надаючи пріоритет своїм правам у кожній своїй дії, не недооцінюючи скаргу чи ситуацію ризику, а навпаки діючи старанно та своєчасно».

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Директива також керує діями адміністративного характеру, при виборі, призначенні чи наймі адміністративного персоналу чи вихователів, для запобігання та лікування ситуацій сексуального насильства в шкільному середовищі. Він також інтегрує дії, які слід вжити, щоб у випадку передбачуваних випадків сексуального насильства вживаються дії без повторної віктимізації, а цілісність та інформація справи були захищені.

Ще одне прохання союзу - це проведення педагогічних дій, з навчанням вчителів та менеджерів, для запобігання сексуальним образливим діям у коледжах та школах країни. Так само вони вказали на необхідність цього «бути спрямованим до секретаріатів освіти для формування міждисциплінарних команд, які мають специфічну компетенцію проводити профілактику, догляд та спостереження за випадками сексуального та гендерно зумовленого насильства в шкільному середовищі».

На підставі інформації, яку повідомляє Міністерство освіти 81 сертифікованих територіальних утворень, про випадки передбачуваного сексуального насильства в шкільних установах за період з січня 2018 року до лютого 2022 року, по всій країні зареєстровано 876 випадків, з яких 65 санкціоновано, 127 подано та 684 - під розслідування.

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