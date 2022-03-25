ЄС та США досягли згоди щодо передачі даних

(Bloomberg) Європейський Союз та США порушили глухий кут нової угоди про передачу даних, яка могла б запобігти катастрофічному сценарію для технологічних гігантів, таких як Meta Platforms Inc та тисячі інших компаній, які покладаються на вільний потік інформації по всій Атлантиці.

ЄСі США оголосили в п'ятницю, що вони в принципі погодилися з новою угодою після того, як попередня була анульована через занепокоєння щодо влади американських агентств шпигувати за інформацією без належних гарантій конфіденційності.

Цянова угода «забезпечить передбачувані та надійні потоки даних, балансуючи безпеку, право на конфіденційність та захист даних», - заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Лейєн у Twitter у п'ятницю.

Хочаучасники переговорів все ще повинні опрацювати більш тонкі деталі, результат може припинити невизначеність щодо потоків даних, які призвели до того, що Мета, яка володіє Facebook, попередити про можливий вихід з ЄС, якщо законний вакуум зберігся.

Юридичніпобоювання загострилися, коли Суд ЄС, найвища судова інстанція блоку, в несподіваному постанові 2020 року скасував так званий «Щит конфіденційності», трансатлантичний договір про передачу, через давній страх, що дані громадян не будуть безпечними від спостереження США.

Зберігаючиокрему систему на основі контрактів для продовження передачі даних, сумніви, висловлені суддями ЄС щодо захисту даних США, зробили це також сумнівною альтернативою.

Політичнаугода у п'ятницю слідує за візитом президента Джо Байдена до Брюсселя, де він також брав участь у четвер у послідовних самітах з НАТО, Групою семи та ЄС.

Угодаспрямована на забезпечення конфіденційності та безпеки даних та захист трафіку даних «, що становить основу економічних відносин між США та ЄС 7,1 трлн доларів», - заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван у п'ятницю в ПС 1 після сесії в Брюсселі.

Угода«дійсно ставить нас у позицію для того, щоб американські технологічні компанії - великі компанії, так, але особливо малі та середні компанії - будуть захищені, коли ми рухаємось вперед і зможуть повноцінно та безпечно працювати в контексті трансатлантичних економічних відносин між США і ЄС», - сказав він. Салліван.

Рішеннясуду ЄС 2020 року змусило регуляторів з обох сторін органів Атлантики та ЄС щодо захисту даних повернутися до робочого столу, боротися з наслідками на тлі сумнівів щодо безпеки даних користувачів ЄС, коли вони будуть надіслані до США. Постанова означала, що тисячі компаній, що надсилають бізнес-дані в США, повинні були шукати альтернативні способи збереження своїх даних.

Передачаданих роками зазнає труднощів, і судді ЄС не бояться втручатися. У 2015 році вищий суд ЄС скасував попередню трансатлантичну систему передачі даних під назвою Safe Harbor, побоюючись, що шпигуни США можуть отримати необмежений доступ до даних ЄС.

Суперечкадатується 2013 роком, коли колишній підрядник Едвард Сноуден викрив сферу шпигунства Агентства національної безпеки США активіст конфіденційності Макс Шремс кинув виклик Facebook в ірландських судах, де компанія соціальних медіа є європейською, стверджуючи, що дані громадян ЄС в той час знаходяться під загрозою вона переведена в США.

Шремсзаявив у п'ятницю, що не переконаний, що новий проект угоди вирішить проблеми попередніх і поставив під сумнів терміни оголошення.

«Угода, мабуть, була символом, якого хотів Фон дер Лейєн, але вона не має підтримки експертів у Брюсселі, оскільки США не рухалися», - заявив Шремс у заяві по електронній пошті. «Особливо жахливо, що США нібито використали війну проти України, щоб чинити тиск на ЄС з цього економічного питання».

Оригінальнапримітка:

Big Tech затемнення встановлений, щоб бути авертований за допомогою ЄС-США Пакт даних (1)

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