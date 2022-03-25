Дербез відповів AMLO про поїзд майя: «Мені ніхто не платив, я не отримую жовтих конвертів»

Мексиканський актор і продюсер Еудженіо Дербез зазначив, що він не отримує жодної фінансової винагороди за те, що співпрацював у кампанії під назвою #SélvameDelTren. Він поділився своєю позицією після того, як Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO) описав учасників як «псевдоекологів» та «fifis», а також стверджуючи, що консерватори були б найняті для критики його проекту.

«Мені боляче бути дискваліфікованим, тому що я думаю, що лев вважає, що кожен має його стан. Я не отримую жовтих конвертів, мені це не потрібно. Я заробляю свої гроші потом свого чола, і роблю це заради любові до Мексики», - сказав комік 25 березня в інтерв'ю Ciro Gómez Leyva.

SélvameDeltren - це назва, яка очолювала пропозицію, в якій такі знаменитості , як Наталія Лафуркад, Кейт дель Кастільо, Барбара Морі, Сауль Ернандес, Омар Чапарро, Ана Клаудія Талансон, Ейслінн Дербез, Артуро Іслас, серед інших, почули себе через відео, яке вони поділилися в соціальному мережі, щоб запитати, що будівництво Секції 5 на південь від поїзда майя.

AMLO критикував художників, які через відео позиціонували себе проти поїзда майя.

Публікація почала поширюватися з вівторка, 22 березня, в рамках Всесвітнього дня води, оскільки залучені пояснили, що робота поїзда сильно вплине на підземні річки, крім того, що завдає серйозної шкоди флорі та фауні регіону.

Зі свого боку, Еудженіо скористався інтерв'ю, щоб уточнити, що він належить до групи громадян, які стурбовані прихованою небезпекою, що стоїть перед тропічним лісом півострова.

Він також уточнив, що їх ніхто не найняв: «Я завжди це говорив, я не з жодної сторони, ні PRI, ні PAN, ні MORENA. Я з Мексики, і я роблю це, тому що екологи зв'язалися з нами, місцеві жителі звернулися до нас у крику про допомогу».

На відміну від слів AMLO, опитаний зауважив, що вони не проти поїзда майя, вони протистоять лише останній хвилинній зміні маршруту з розділу 5 до місця, яке має найдовшу підземну систему річок та сенотів у світі. Його єдиною метою є припинення роботи в цій частині, щоб уникнути екоциду.

Влада Фонатур оголосила, що Розділ 5 поїзда Майя більше не буде слідувати своєму оригінальному маршруту через Плайя-дель-Кармен. ФОТО: ЕЛІЗАБЕТ РУЇЗ/CUARTOSCURO.COM

Таким же чином він сказав, що все, що вони просять, - це провести необхідні екологічні дослідження і виконувати закон , «щоб місцеві громади, майя, громадянське суспільство були почуті, що експерти, екологи та вчені були почуті. Що дратує, це те, що для того, щоб вчасно доставити роботу і сказати «так, ми робимо», вони вирішили перетнути джунглі».

Слід зазначити, що президент не єдиний, хто виступив із заявами проти художників , які висловили свою позицію в опозиції до мореністської роботи, оскільки виступив також Хосе Рамон Лопес Белтран, син президента.

ЛопесБелтран назвав Дербеса та Рубена Альбаррана, вокаліста мексиканської групи Café Tacvba, не будучи добре поінформованими та під впливом їх поганих дружніх стосунків. Він повідомив про це через свій обліковий запис Twitter, де він поділився:

«Найкращі його моменти були в дев'яності роки. З @EugenioDerbez це було #eloygameno, а Рубен Альбарран був @cafetacvba, #Re та #Avalanchadeexitos. Ясподіваюся, що вони добре поінформовані про @TrenMayaMX і перестануть слухати свою жирну і зайву погану дружбу».

Фото: Скріншот з Twitter

Нарешті, актор прокоментував, що продовжить протестувати проти будівництва розділу 5 і підкреслив: «На даний момент в моїй кар'єрі мені не потрібно, щоб хтось прийшов і заплатив мені песо, щоб підтримати якусь політичну партію (...), навпаки, я безпартійний, партії йдуть, партії приходять, а країна робить не змінюються.

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