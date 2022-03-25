Дебакле в Італії: «До біса»

Рим, 25 мар Збірна Італії відкрила цю п'ятницю всі основні газети, журнали та новинні трансляції в Італії після катастрофи проти Північної Македонії (0-1), яка вдруге поспіль залишає «азурру» з чемпіонату світу. Італійські ЗМІ після футбольного успіху минулого літа, коли вони були короновані чемпіонами Європи, не можуть не передати песимізм та відчай, не маючи можливості відвідати ЧС-2022 в Катарі. «До біса», заголовки «Коррієр делло спорт». «Македонія перемагає в Палермо, Італія закінчується з чемпіонату світу. Шамурна поразка: У 92 році гол Трайковського після домінування «азуррі» додає газета, в якій зображення гравців, що закривають обличчя своїм трикотажем. «La Gazzetta dello Sport» відкривається зображенням Джорджіо К'єлліні, капітана та банера команди, втішаючи воротаря Джорджіо Доннарумми, наприкінці матчу: «Поза чемпіонатом світу», підписує газета. «На 92-й хвилині герої Уемблі залишаться вдома на Чемпіонаті світу. Другий раз поспіль для Італії», - додає він. Крім того, він повідомляє, що майбутнє Роберто Манчіні, відповідального за національну збірну, висить на балансі і що цінується ідея Фаббіо Каннаваро та Марчелло Ліппі підхопити естафету з наступного вівторка. Зі свого боку, «Туттоспорт» показує на своїй першій сторінці «Noooooooooooo!» у супроводі того ж образу К'єлліні втішної Доннарумми. «Італія вийшла з Кубка світу другий поспіль видання. У Палермо Північна Македонія нокаутувала чемпіона Європи з голом у 92» «La Stampa» звинувачує проти гри під час матчу, в якому домінувала Італія, але в якій вона не мала права визначати. Чотири постріли Північної Македонії 32 вчорашніх місцевих гравців не залишаються непоміченими: «Згубний виступ збірної, покараного Македонією в дисконті». Статті, колонки та новини, які аналізують футбольну дебалку, практично займають весь простір друкованих та цифрових видань, в тому, що, безсумнівно, є одним із найскладніших моментів у футбольній історії чотириразових чемпіонів світу, які не заперечували фінальний раунд чемпіонату світу з Бразилії 2014 року. НАЧАЛЬНИК TFC/MR/OG