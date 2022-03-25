Критика президента Івана Дука за економічну підтримку Колумбії Україні

Foto de archivo del presidente de Colombia Iván Duque. EFE/ Carlos Ortega

На прохання Організації Північноатлантичного договору (НАТО) для держав направити підтримку Україні з метою догляду за населенням, яке постраждало від вторгнення Росії, президент Колумбії Іван Дук заявив, що направить фінансову підтримку цій країні.

Хоча високий президент не розкрив цю цифру, деякі національні ЗМІ заявили, що пожертвування Колумбії Україні складе 100 000 доларів.

«У відповідь на заклик @NATO до союзних країн та країн-партнерів приєднатися до відправлення гуманітарної допомоги Україні у ці важкі часи, ми вирішили зробити пожертву через УВКБ ООН (@Refugees), щоб допомогти постраждалому цивільному населенню в цій країні», - заявив Дуке через соціальні мережі.

Зіткнувшись з цією новиною, критика в соціальних мережах не змушувалася довго чекати. Хвиля коментарів спрямована на брак ресурсів, який видно в декількох районах країни, де зберігаються бідність і голод.

На цифрових платформах вони поставили під сумнів Івана Дуке за оголошення про пожертви іншій країні. Незважаючи на те, що гуманітарна криза, яку переживає Україна через вторгнення, очевидна, що користувачі мережі запевнили, що багато колумбійців вмирають від голоду, і ці ресурси будуть більше служити на національній території.

«Я думаю, що в Чоко, в Ла-Гуахіра, в Кауці, в Путумайо, в Ель-Гуавьяре, в Барранкільї, в Картахені та в кожному регіоні країни у нас є Україна, де діти продовжують вмирати від голоду та спраги... Цей хлопець не має розсудливості та чутливості», - написав один нетизен у тій же соціальній мережі.

Інше питання на платформі: «Те, що Duque надсилає допомогу українцям, тоді як жінки, діти та люди похилого віку вмирають від голоду в Ла-Гуаджірі та Чоко - це також расизм. @IvanDuqueувійде в історію як неосвічений, деспот, кар'єрист, расист, злодій, посередній, слабкий, але перш за все як тиран».

«Ці 100 000 доларів були б набагато кориснішими в Ла-Гуахіра, щоб полегшити спрагу та голод корінних громад... У будь-якому випадку... ще один про урибізм», - говорить ще один коментар.

Дукекерував би розмовою з президентом України

За інформацією газети El Tiempo, президент Колумбії не тільки готовий направити фінансові пожертви в Україну, а й чекає телефонної зустрічі зі своїм колегою Володимиром Зеленським.

Судячи з усього, засідання вже було заплановано на 18 березня, однак Рада безпеки, на яку повинен був бути присутнім президент України, не могла зв'язатися з Іваном Дуком.

Поки що дата та питання, які слід вирішити на цій телефонній зустрічі президентів, невідомі.

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