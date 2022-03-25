Створіть посібник для підтримки мігрантів на півночі Мексики

Сьюдад-Хуарес (Мексика), 25 мар Як ніби це були «жовті сторінки», група креативників та активістів створила та опублікувала посібник із підтримки мігрантів, які прибувають на північний мексиканський кордон. «Ця робота була ініціативою кількох організацій та колективів з метою створення документа, який був би посиланням на послуги для мігрантів. Мігранти відчувають, що цю роботу, цю книгу, виробляє той, хто знаходиться на їхньому боці», - сказав Ефе Віллівальдо Дельгаділло, професор літератури та прес-секретар цього проекту Ефе Віллівальдо Дельгаділло цієї п'ятниці з Сьюдад-Хуарес. Робота під назвою «Жовта секція про міграцію 2022" - містить інформацію про організації, які надають супровід біженців, притулків та правозахисних організацій. Все це супроводжується ілюстраціями. Публікація є результатом роботи 12 креативників, включаючи письменників, фотографів, дизайнерів та художників з прикордонних міст Хуареса, Чихуахуа та Ель-Пасо, в Техасі. Посібник, який фінансувався за допомогою ресурсів громадянського суспільства, складається з 176 сторінок і був випущений протягом року. У першому тиражі було надруковано і роздано тисячу примірників, які вже передані організаціям, які працюють безпосередньо з біженцями. «Мета цього жовтого розділу - вивести гостинне обличчя Хуарес, що відображено в конкретних діях. Ось послуги громадянського суспільства та такі інституції, як УВКБ ООН, які можуть їм допомогти», - додав прес-секретар проекту. Хорхе Перес, муталіст і власник пекарні Rezizte, підтримав цей проект і щодня дарує хліб різним притулкам мігрантів у місті. «Важлива інформація надходить для людей, які перебувають у русі, таких як адреси, притулки та організації, такі як МОМ, які їх підтримують», - сказав Ефе цей бізнесмен, усвідомлюючи проблему імміграції. Регіон переживає рекордний потік до Сполучених Штатів, чиє митне та прикордонне управління (CBP) виявило понад 1,7 мільйона недокументованих іммігрантів на мексиканському кордоні у 2021 фінансовому році, який закінчився 30 вересня. Мексика депортувала понад 114 000 іноземців у 2021 році, згідно з даними Міністерства внутрішніх справ країни. Тим часом Мексиканська комісія з допомоги біженцям (Comar) отримала рекордні 131,448 заявок на біженців у 2021 році.