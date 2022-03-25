Переполох у Мексиці після феміциду колишньої королеви краси в Агуаскальєнте

Не всі поховання створені рівними. В одних закопують мертвих, а в інших живих закопують «мало». Це справа Джоселін Кінтана, 19 років, вбита у власному будинку в Агуаскальєнтесі, 23 січня. Ті, хто залишається, трохи помирають: їх мати, батько, друзі, тому що чоловік трейлерторгівлі вбив її.

Минулої середи перед слідом панянки сусід розповідає, як він знайшов тіло. Близько 10:30 ранку він помітив, що будинок Джоселін, розташований на вулиці 26 de noviembre, був відкритий, щоб він підійшов. Коли він увійшов, він побачив тіло жінки догори ногами криваве, з ознаками насильства і множинними травмами.

Чоловік дав повідомлення владі і операція була запущена миттєво. Однак Джоселін вже втратила своє життя, і її нападник втік.

У Генеральній прокуратурі заявили, що Джоселін знала людину, яка вбила її гострою зброєю, за допомогою якої він заподіяв кілька травм і задушив її. «Романтичних стосунків не було, але була дружба, жертва знала, хто його агресор, сім'я та жертви збирали суми грошей на свято святого покровителя, що породило дискусію та подальшу смерть жертви», - сказав Хесус де Фігероа Ортега, керівник прокуратура.

Джоселін Кінтана, 21 рік, була королевою краси минулого листопада





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