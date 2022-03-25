Коліма: в'язниця та штрафи для тих, хто розміщує наркотики або працює як «яструби»

КонгресКоліми схвалив покарання тюремним ув'язненням та штрафами тих, хто визнаний відповідальними за роботу пильниками злочинних угруповань та розміщення повідомлень про наркотики , ініціативу, надіслану губернатором Індірією Візкайно , про яку йдеться в загрозливих обмінах картелями, що діють в державі.

Штрафні санкції призначені для тих, хто розміщує на дорогах загального користування, ковдри, картон, полотно, картон або будь-який фізичний або електронний носій, крім того, ті, хто виробляє, друкує, виготовляє, надає, володіє, переміщує або передає будь-який об'єкт з виразами або повідомленнями про загрози.

На початку 2022 року суперечка між картелем нового покоління Джаліско (CJNG) і незалежним картелем Колімибула оголошена в так званих наркомантах. У текстах навіть згадувалися накази про вбивство губернатора.

Згідно з документом, запропонованим як єдиний указ, було розглянуто контекст безпеки та часи, які переживає держава для боротьби з зростаючою соціальною проблемою серед громадян.

ВірідіанаВаленсія Варгас, депутат від XV району, зачитала проект, представлений на спеціальній сесії, який також збільшив неформальне превентивне затримання до злочинів проти неповнолітніх, таких як педофілія, порнографія, секс-туризм та леноциній.

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