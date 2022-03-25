Класика між парагвайцями та бразильцями та Е - це «група смерті»

Асунсьйон, 25 мар Дуелі між бразильськими та парагвайськими клубами будуть помічені на груповому етапі Copa Libertadores 2022 року після жеребкування, проведеного цієї п'ятниці в Луке, але Е - це «група смерті» з двома колишніми чемпіонами, Бока та Коринтян; завжди жорсткий Депортіво Калі та Завжди готові грати на висоті La Peace. Палмейрас, нинішній чемпіон, був у групі А з еквадорським Emelec, венесуельським депортіво Тачірою та болівійським дебютантом Independiente Petrolero. Ще одна група, яка привертає увагу, - це C, оскільки на турнірі є три колишні чемпіони: уругвайський насьональ, аргентинці Велес та Естудіантес де Ла-Плата, і разом з ними буде бразильський Red Bull Bragantino. Крім того, будуть поєдинки, такі як Атлетико Мінейро та América MG, з Бразилії, в групі D; плюс історичні парагвайські суперники Серро Портеньо та Олімпія, як у групі G, які перенесуть свою коли-небудь очікувану суперкласику на континентальну конкуренцію. Цей етап, на якому 32 команди стикаються один з одним, буде розіграно між 5 квітня по 26 травня, як встановила Південноамериканська футбольна конфедерація (Conmebol). Фінал, запланований на 29 жовтня, відбудеться на стадіоні монументалу Ісідро Ромеро Карбо, в еквадорському місті Гуаякіль. ГРУПИ - Група А Палмейрас (Бразилія) Емельц (Еквадор) Депортіво Тачіра (Венесуела) Незалежний Петролеро (Болівія) - Група B Атлетіко Паранаенсе (Бразилія) Freedom (Парагвай) Каракас (Венесуела) Найсильніші (Болівія) - Група С Національний (Уругвай) Велес Сарсфілд (Аргентина) Ред Булл Брагантіно (Бразилія) Студенти Ла-Плата (Аргентина) - Група D Атлетіко Мінейро (Бразилія) Індепендентедель Валье (Еквадор) Спортивна Толіма (Колумбія) Америка MG (Бразилія) - Група E Бока Хуніорс (Аргентина) Коринтян (Бразилія) Калі (Колумбія) Завжди готовий (Болівія) - Група F Рівер Плейт (Аргентина) Колоколо (Чилі) Альянса Ліма (Перу) Форталеза, Бразилія - Група G Пенарол (Уругвай) Серро Портено (Парагвай) Колон, Аргентина Олімпія (Парагвай) - Група H Фламенго (Бразилія) Католицький університет (Чилі) Спортинг Крістал (Перу) Семінари (Аргентина).