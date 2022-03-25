Чумель Торрес розгромив послідовників AMLO за будівництво поїзда майя: «Живий для іншого»

Комік Чумель Торрес накинувся на послідовників президентаАндреса Мануеля Лопеса Обрадора(AMLO) та так званого Четвертатрансформація (4 Т) для проектів, які були здійснені під час його адміністрації, особливо поїздом майя.

Через свій акаунт у Twitter водій El Pulso de la República поділився зображенням, що показує передбачувану вирубку лісів, яка була проведена для будівництва однієї з флагманських робіт нинішнього керівництва.

Поряд із зображенням, комік чихуахуа сказав, що голосувати політику, який базував свою кампанію на обіцянках, може коштувати дорого, тому він попросив союзників партії Movimiento Regeneración Nacional (Морена) «бути пильними» на президентських виборах 2024 року.

Комік чихуахуа сказав, що голосувати політику, який базував свою кампанію на обіцянках, може коштувати дорого (Фото: Twitter/ @ChumelTorres)

До його публікації реакції користувачів мережі не довго приходили, оскільки користувачі приєдналися до жарту ютубера, запевняючи, що якби президент Лопес Обрадор був опозицією адміністрації, він би вже організував марші та блокади.

«Якби Лопес був опозицією, він би вже організовував марші, зупинив земельні дороги, паралізував CDMX, щоб зупинити цю роботу. Поза ним ми всі дуже теплі», «Він би вже зробив чергову сидячу в реформі, або, принаймні, він би прикутий до дерева» і «Будь дратівливим протягом 18 років шахрайством і найбільшим шахрайством виявився він. Це не могло бути відомо», - були деякі відповіді.

Слід зазначити, що це був не єдиний твіт, який Чумель Торрес присвятив будівництву поїзда Майя, оскільки 23 березня він заявив, що робота «закінчує джунглі», однак він зазначив, що «ніхто не може знати», якою буде адміністрація Табаскене.

«Ще один прекрасний день в я не міг знати Зеландію», - написав він.

Чумель Торрес заявив, що п'єса «закінчується джунглі» (Фото: Мартін Зетіна/cuartoscuro.com)

В іншому повідомленні інфлюенсер запропонував художникам та співакам, які приєдналися до кампанії #SelvamedelTren , проти недавньої зміни маршруту при будівництві поїзда майя, зняти відео про відсутність ліків онкохворих дітей і таким чином отримати федерального президента поговорити про цю проблему.

Так само 24 березня водій Ель-Пульсо де ла Републіка кинув виклик прихильнику Четвертої трансформації «закрити ніс вгору» та задокументувати реальність будівництва поїзда майя.

Торрес кинув виклик прихильнику Четвертої трансформації «закрити морду» (Фото: Twitter/ @ChumelTorres)

Через Twitter користувач стверджував, що з будівництвом поїзда майя країна набирає 199900 гектарів нещодавно посаджених дерев, коментуючи, який комік чихуахуа не пропустив.

«За допомогою поїзда майя вирубують близько 100 гектарів дерев. Задопомогою поїзда майя висаджують 200 000 гектарів дерев. Тобто за допомогою поїзда майя ми набираємо 199900 гектарів дерев. Але, звичайно, від графині та з Лос-Анджелеса ви цього не бачите», - написав нетизен.

На що автор контенту відповів: «Я заплатиму за ваш рейс і давайте подивимося, чи правда це? Від одного. Ми виходимо, і ти закрив мій рот. І ви публікуєте його у своїх журналах, інакше я публікую його в El Pulso».

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