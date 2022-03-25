Міністр закордонних справ Китаю зустрівся з індійським колегою під час несподіваного візиту

Нью-Делі, 25 березня міністр закордонних справ Китаю Ван І зустрівся цієї п'ятниці зі своїм індійським колегою Субрахманям Джайшанкаром під час несподіваного візиту, про який жодних подробиць не було надано і який настає після зіткнень 2020 року між військами обох країн на кордоні Західних Гімалаїв. «Я привітав міністра закордонних справ Ван І в Хайдарабадському будинку», урядовій будівлі, де індійська влада часто вітає іноземних сановників, заявив Джайшанкар у Twitter. «Наші обговорення почнуться незабаром», - додав міністр закордонних справ Індії. Ван прибув до Нью-Делі минулої ночі, відвідавши Пакистан та Афганістан, хоча індійський уряд навряд чи розкрив подробиці його порядку денного. Міністр закордонних справ Китаю дратував індійську владу під час його участі в якості спеціального гостя на міністерському засіданні Організації ісламського співробітництва (ОІК), що відбулася в сусідньому Пакистані, де він стверджував, що поділяє прагнення ісламського світу в індійському Кашмірі. Індія вчора відповіла, що питання спірного регіону, над яким обидва ядерні сусіди вели дві війни і кілька незначних конфліктів, є внутрішніми для Індії, відповідно до її офіційної позиції. Це перший візит старшого китайського сановника після низки напруженості та зіткнень, які відбулися в червні 2020 року між його військами на західному гімалайському кордоні. Відносини між двома країнами почали погіршуватися після прикордонного зіткнення в долині Галван, на захід від озера Пангонг, найгіршого за 45 років серед ядерних держав, в якому загинули щонайменше 20 індійських солдатів і 76 отримали поранення. Обидві держави відреагували на протистояння шляхом направлення військ на королівську лінію контролю (LAC), де-факто кордон між двома країнами, що стримувало військову напругу в регіоні. Нью-Делі та Пекін з тих пір намагалися вирішити кризу дипломатичними каналами. НАЧАЛЬНИК daa/HBC/IG