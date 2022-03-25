Виклик «The Box»: «Обрана гамма», Бета залишається на меті послабити одну з команд

Цього четверга розпочався новий цикл конкурсу «The Box» Challenge, в якому групи стикалися один з одним за те, щоб зберегти всю шафу, щоб зіткнутися з наступними викликами, а два нових члени деяких команд були засуджені до нових носіїв жилетів для вироку.

Однак загартування були складними моментами до того, як команди зустрічалися на арені, але в ті моменти тривоги та невизначеності команді вдалося скласти новий гімн, щоб дати собі заохочення та моральний дух, і таким чином доставити все можливе у виклику.

«Одного ранку в місті ящиків я прокинувся рано, думаючи про змагання... випробування землі, повітря або басейну або, можливо, зв'яжіться з Моїм Богом, що це буде? ,ми боремося за виконання наших мрій, щоб виграти виклик 2022 ″, заспівали членів Гамми, які взяли за основу пісню «Mi hermano yo» Лоса Ерманоса Зуельти.

Гамма виконала пісню, щоб мотивувати своїх членів віддати все в кожному з конкурсів третього циклу. Взяті з каналу Каракол жити

Зі свого боку, Бето та Тарзан, члени Альфи, намагалися скласти реп для своєї команди, щоб співати, перш ніж виходити на кожен із змагань у ямах.

«... Я прийшов розповісти історію групи, яка одна за одною завоювала місце, зусиллями, відданістю та відданістю ми - Альфа в душі», - прочитайте тексти фіолетового будинку.

Виклик був розроблений у веселковому боксі, в якому єдиним існуючим правилом є ніколи не торкатися підлоги, в якому претендентам довелося робити реле між 3 чоловіками та 3 жінками з кожної команди. Першою перешкодою, яку вони подолали, було перетинати висячі колоди, поки вони не дійшли до підвісних стін, які їм довелося перетинати, не перетинаючи підлогу.

Конкурс на винесення вироку та голод. Взяті з каналу Каракол жити

Після цієї другої частини конкурсу їм довелося розмістити себе на платформах, які поступилися місцем дерев'яному циліндру, який поступився місцем іншим металевим конструкціям, на яких розташовувалися сходи, що породило нову платформу, де вони знайшли мотузку з двома кільцями на кожному кінці.

Вирок і голодний виклик розроблений в коробці Arcoiris, випробування повітря і майстерності. Взяті з каналу Каракол жити

На цій останній платформі були також деякі зважені кубики та шпильки, з яких підвішували мотузку та обручі, опускаючи їх до основи на підлогу і розміщуючи таким чином, щоб з проходом кожного з претендентів утворилася вежа. Після того, як розташування куба було завершено, кожен учасник повернувся на старт траси, щоб поступитися місцем своєму партнеру для виконання тих же дій.

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І хоча в перші хвилини виклику команди були вчасно рука об руку, потроху Бета, яка посіла перше місце, а Омега на другому місці скористалися іншими групами, залишивши позаду претендентів Альфа та Гамма, які, на жаль, втратили можливість знову годувати або для наступних етапів циклу.

Розташування кубиків в Судах і Голодному Виклику. Взяті з каналу Каракол жити

«Секрет нас - це впевненість, яку ми маємо один до одного, мої товариші по команді - великі спортсмени, і коли справа доходить до змагань, вони завжди дають все можливе, незалежно від того, що...» ,сказав Сета, капітан будинку Бета.

Розчарування було помітним серед членів Гамми, які, крім того, що знову шкодують про втрату користі від їжі, деякі звинувачували Емілі в тому, що вона втратила час на позиціонуванні куба в першій зміні.

«Якщо я впустив відро, не потрапляйте в яке hijuep* ta впав відро, то хто продовжує ставити на нього свічку, чому ти застряг у відрі, відро, це буде те, що за мною більше немає супутників... це менедуже злиться, тому що я зробив цю помилку, або якщо ми не змогли перемогли», - сказала Емілі.

Влада засуджувати чоловіка і жінку була обов'язком Бета, яка знову накинулася на Гамму, вибравши Скірлу та Емілі.

Скірла та Емілі були засудженими командою Beta, щоб носити жилет для вироку. Взяті з каналу Каракол жити

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