CDMX і Edomex: як оплатити штрафи за несвоєчасну перевірку і які витрати

Однією з найважливіших процедур, яку повинні проводити автомобілісти, є перевірка транспортного засобу, яку потрібно проводити двічі на рік. Як у Мехіко (CDMX) , так і в штаті Мексика (Edomex) ця процедура є не лише частиною Закону про доходи , але це також механізм, який був реалізований для зменшення та регулювання забруднення, що виникає внаслідок обігу автомобілів, пасажирського транспорту, вантажного транспорту та мотоциклів.

Кожен автомобіль повинен дотримуватися графіка перевірки відповідно до своїх характеристик, щоб тримати випробування контролю викидів в порядку. Однакв тому випадку, якщо автовласник не провів дану процедуру своєчасно, він може зробити це екстрачасно в обох державах.

Вартість проведення обов'язкової перевірки після її укладення в CDMX становить 1 924, 40 песо, тоді як в Edomex платіж становитиме 1792 песо. Длятого щоб мати можливість оплатити суму перевірки транспортного засобу в столиці, вам потрібно буде виконати наступну процедуру:

Однією з найважливіших процедур для автомобілістів є перевірка транспортного засобу (Фото: Cuartoscuro)

1. Перейдіть на веб-сайт Секретаріату адміністрування та фінансів (SAF) або за наступним посиланням: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/ambiente/50 .

2. Виберіть марку і модель автомобіля. Також доведеться ввести номерні знаки.

3. Після того, як ви ввели дані, згадані вище, веб-сайт згенерує лінію захоплення із зазначенням суми платежу та терміну дії платежу.

4. Виберіть опцію «Онлайн-платіж»

5. Вкажіть номер телефону та електронну пошту

6. Виберіть тип картки, за допомогою якого ви збираєтеся здійснити платіж, та введіть реквізити свого банківського рахунку

7. Здійсни платіж і роздрукуйте ваучер

Якщо ви хочете здійснити платіж особисто, вам потрібно буде вибрати опцію «Оплата в банках і мультиформатних магазинах самообслуговування». Формат оплати автоматично завантажиться на ваш пристрій, роздрукує його та здійснить платіж в одному з установ-учасників.

У випадку з Edomex автолюбителі повинні ввести Електронне єдине вікно або за наступним посиланням: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/index.jsp?opcion=61 . Згодом доведеться виконати такі кроки:

1. Введіть у Державну форму екологічного платежу наступні дані власника транспортного засобу: Федеральний реєстр платників податків (RFC) або унікальний ключ реєстрації населення (CURP) , поштовий індекс, повне ім'я, модель, серія та номерний знак, як це відображається на картці трафіку.

Оплата за несвоєчасну перевірку може бути здійснена в Інтернеті або в банках-учасницях та магазинах (Фото: Cuartoscuro)

2. Друк універсального формату оплати

3. Здійснюйте оплату в уповноважених установах

4. Перейдіть до верифіцентру та запитайте верифікацію транспортного засобу, пред'явивши універсальний формат оплати, оригінал підтвердження оплати штрафу та платіжну картку

Слід нагадати, що протягом наступних місяців Седема встановила, що календар буде розподілятися наступним чином для обох держав:

- Квітень і травень: зелена гума, з останньою числовою цифрою 1 або 2 циркуляційної пластини.

- Травень і червень: синя гума, з останньою числовою цифрою циркуляційної пластини 9 або 0.

Цінацієї процедури становитиме 585 песо в Мехіко. Зісвого боку, витрати на перевірки в Edomex будуть наступними:

1. Doble Cero (00): 896 песо, що відповідає 10 А

2. Серо (0): 448 песо, еквівалентно 10 А

3. Тип 1 і 2: 358 песо, що відповідає чотирьом UMA

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