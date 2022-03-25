Коти, як люди, можуть страждати на астму: все, що потрібно знати, щоб запобігти цьому

Важливість здоров'я кошенят має важливе значення для того, щоб вони жили довгим, повним і нескладним життям. Саме тому важливі дворічні візити до ветеринара, оскільки раннє виявлення будь-якого захворювання забезпечує практично повністю успішне лікування.

Серед умов, від яких можуть страждати коти, - астма. Виявленарано та належним чином лікується ветеринаром, це захворювання зазвичай має дуже хороший прогноз. Однак це також може бути небезпечною для життя надзвичайною ситуацією.

За підрахунками, котяча астма вражає від 1% до 5% котів , а частіше кішок молодого до середнього віку. Середнійвік виявлення та діагностики встановлено від 4 до 5 років; тому багато котів з астмою відчувають клінічні симптоми дуже рано у своєму житті.

«Як і люди, котячі можуть страждати від цього хронічного та рецидивуючого запального захворювання, яке вражає бронхи», - пояснює Марія Інес Росатті (MN 8505), фахівець з Feline Medicine.

«Що відбувається, коли у мічі астма, грубо кажучи, - це те, що бронхи скорочуються і запалюються, що викликає утруднене дихання», - описує фахівець. «Важливо також бути уважним до будь-якого середнього та сильного кашлю, оскільки дуже часто плутати кашель з вигнанням волосяних кульок. У випадку астми тварина зазвичай розтягує шию, нахиляє голову вниз і має спазми, ніби хоче отримати щось, що задихається, але без успіху», - каже Росатті, який також відповідає за команду «Cat Friendly» Puppis.

«Як і люди, котячі можуть страждати від цього хронічного та рецидивуючого запального захворювання, яке вражає бронхи», - пояснює Марія Інес Росатті (MN 8505), фахівець з котячої медицини Фото: Крістін Клозе/DPA

За словами ветеринара, ключовим є спроба зменшити фактори, які можуть спровокувати або погіршити цей тип реакції в організмі. Найпоширеніші рекомендації - уникати закритих санітарних лотків та використання піску, який виробляє багато пилу, уникати впливу тютюнового диму та використання аерозолів, екологічних спреїв, пахолів тощо. Також пропонується провітрювати кімнати, пилососити і пропускати мокрі ганчірки замість пилу або сухої тканини і уникати зайвої ваги нашої кішки.

Симптоми, про які слід пам'ятати: задишка, швидше, ніж зазвичай, і поверхневе дихання, хрипи або шуми при диханні, відкрите ротове дихання, сині слизові оболонки та апатія, втома або непереносимість фізичних вправ. Може виникати помірний і сильний кашель, зрідка супроводжується нудотою. Відповідальніза котів часто можуть сплутати кашель з процесами, «виганяючи» волосяні кульки. Характерно положення тіла кішки, коли вона страждає від цього кашлю.

Якдізнатися, чи є у моєї кішки астма? які симптоми бронхіальної астми?

Апатія, втома, непереносимість фізичних вправ або активності. Також через нестачу кисню

Найбільш поширеними симптомами кішки з проблемами такого типу є:

Утруднення дихання (задишка). Видих часто впливає більше, ніж вдих.

Швидше звичайного і поверхневого дихання (тахіпное). У найважчих випадках прискорене дихання може відбуватися з відкритим ротом тварини, так як повітря, який вдихається повітрям через носові ходи, недостатньо.

Свист або шуми при диханні при проходженні повітря через запалені бронхи і звужені дихальні шляхи

Сині слизові оболонки (Ціаноз), через відсутність оксигенації.

Апатія, втома, непереносимість фізичних вправ або активності. Також через брак кисню.

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