Байден виїжджає з Брюсселя до Варшави після обіцянки енергетичної підтримки ЄС

Брюссель, 25 мар президент США Джо Байден покинув Брюссель у п'ятницю до Варшави, одразу після участі у другому дні саміту Європейського Союзу, в якому він підкреслив єдність Вашингтона та Брюсселя по відношенню до Росії та висловив чітке зобов'язання США допомогти Європейському Союзу у своєму мета зниження його енергетичної залежності від Москви. Президент США прибув до міжнародного аеропорту Брюсселя в Завентем о 11:39 за місцевим часом, щоб виїхати близько 11.49 ранку на військово-повітряні сили, що приїхав до аеродрому в польському місті Жешув, йдеться в заяві Білого дому. Коли він прибуде до Польщі, сусідньої країни України та члена НАТО, Байден зустрінеться зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Всього два тижні тому віце-президент Камала Харріс відвідала ту країну, яка заявила у Варшаві про постачання Україні 50 мільярдів доларів і розміщення двох батарей протиракетних комплексів «Патріот» на польській території. Поїздка до Брюсселя на цьому тижні ознаменувала другу участь Байдена на засіданні Європейської Ради та НАТО, після того, що відбулася 14 червня минулого року. Літак Байдена приземлився в середу ввечері в військовому аеропорту Мелсбрук в Бельгії і був перевезений на своєму бронеавтомобілі «Звір» до посольства США в самому центрі бельгійської столиці. У четвер президент США відвідав два саміти НАТО і G7, де було вирішено російське вторгнення в Україну і перший день саміту ЄС. Байден оголосив у п'ятницю, що Вашингтон хоче відправити до Європейського Союзу на рік на 15 млрд куб. м (мільярди кубічних метрів) більше, що означатиме збільшення загальної річної суми до 37 млрд куб. м, тоді як США відправили 22,2 млрд куб. м скрапленого природного газу в 2021 році, мета, яка спрямована на допомогу двадцять сім знизити свою енергетичну залежність від Москви. Російське вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого після тижнів напруженості на кордоні через накопичення російських військ, призвело до втечі 3 мільйонів біженців і загибелі щонайменше 900 мирних жителів, повідомляє ООН. НАЧАЛЬНИК MB/CAT/FP (Більше інформації про Європейський Союз на euroefe.euractiv.es)