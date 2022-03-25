Байден «розчарований», не маючи можливості перетнути в Україну, щоб побачити ситуацію

Варшава, 25 березня Президент США Джо Байден у цю п'ятницю «розчарований», що не зміг перетнути кордон з Україною від Польщі, щоб оцінити для себе вплив війни на цю країну, запевнивши, що йому не було «дозволено» це зробити з міркувань безпеки. «Я тут, у Польщі, щоб подивитися на гуманітарну ситуацію, і, чесно кажучи, частина мого розчарування походить від того, що я не бачу цього з перших вуст, як це робив в інших місцях», - сказав Байден під час свого візиту до польського міста Жешув, поблизу українського кордону. НАЧАЛЬНИК LLB/VH