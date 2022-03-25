Австралія підтверджує масове відмивання на Великому бар'єрному рифі

Сідней, Австралія, 25 березня влада Австралії підтвердила цю п'ятницю, що Великий Бар'єрний риф, розташований на північному сході країни, страждає від масового відбілювання коралів, шостий з 1998 року, незважаючи на умови через явище Ла-Нінья, яке допомагає охолодити води. Це відмивання, пов'язане з зміною клімату, відбувається в той час, коли місія ЮНЕСКО оцінює між 21 і 30 березня здоров'я Великого бар'єру, який ризикує включити до списку Спадщини в небезпеці цього року, а також заходи, вжиті для його захисту в рамках Плану рифів 2050. «Більше половини живого коралового покриття, який ми можемо побачити з повітря, сильно вибілена повністю і може мати ознаки флуоресценції в кольорах рожевого, жовтого та синього», - сказав Австралійський інститут морських наук (AIMS) біолог Ніл Кантин. Експерт додав у відео про завершення аерозйомки 750 рифів, проведених з адміністрацією морського парку Великого бар'єрного рифу (також називається Рифами, GBRMPA), що корали виробляють ці флуоресцентні пігменти «в спробі захистити свої тканини від спеки та інтенсивного сонця під час цих морських теплові хвилі». GBRMPA вказав у своєму щотижневому звіті, опублікованому на своєму веб-сайті, що «якщо умови модеруються, вибілені корали можуть оговтатися від цього стресу, як це сталося в 2020 році, коли була дуже низька смертність коралів, пов'язана з масовою подією відбілювання». Урядове агентство порахувало, що погодні схеми найближчих тижнів є визначальними для визначення загального обсягу та тяжкості» цього відбілювання у Великому бар'єрі, який з його 348 000 квадратних кілометрів є найбільшою кораловою системою у світі. Зі свого боку, Рік Лек, глава океанів WWF-Australia, заявив у заяві, що «зображення вибілених коралів - це несамовите нагадування про Австралію, що вона може зробити набагато більше, щоб пом'якшити зміни клімату для захисту Великого бар'єру». Великий Бар'єрний риф, який раніше зазнав значного побілки в 1998, 2002, 2016, 2017 та 2020 роках - ось-ось був включений до списку спадщини в небезпеці минулого року. Цей риф, ситуацію якого описав наприкінці 2020 року Міжнародним союзом охорони природи від «значного занепокоєння» до «критичного» - найгіршого рейтингу збереження - продовжує залишатися на милість кліматичних змін. Мешкає 400 видів коралів, 1500 видів риб та 4000 різновидів молюсків, Великий Бар'єр почав погіршуватися в 1990-х роках через подвійний вплив потепління морської води та збільшення її кислотності через підвищену присутність CO2 в атмосфері.