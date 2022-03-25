АС аплодує гуманітарному перемир'я в Ефіопії та прихильність припинення вогню

Аддіс-Абеба, 25 мар Африканський союз (АС) цієї п'ятниці аплодував оголошенню ефіопського уряду про «невизначене гуманітарне перемир'я» та прихильність повстанців у північному регіоні Тигре до «припинення бойових дій», якщо така допомога прибуде. «Президент Комісії АС (Секретаріату) Мусса Факі Махамат вітає декларацію про невизначене гуманітарне перемир'я (...), намагаючись прискорити настільки необхідне надання гуманітарної допомоги людям регіону Тигре», - йдеться в заяві АС. «(Махамат) також вітає оголошення регіональним урядом Тигре взяти на себе зобов'язання дотримуватися цього гуманітарного перемир'я і його заяви про негайне припинення бойових дій», - додали в документі. У цьому сценарії Махамат звернувся до донорської спільноти та гуманітарних установ з проханням подвоїти свої зусилля «для полегшення жахливої гуманітарної ситуації в Тигре та всіх (постраждалих від війни) регіонах, включаючи Амхару та Афар». Так само голова Комісії АС та колишній прем'єр-міністр Чаду продовжували виступати за діалог між усіма сторонами, щоб домовитися про «всеосяжне припинення вогню». Це повідомлення надійшло після того, як уряд Ефіопи оголосив у четвер «невизначене гуманітарне перемир'я» з негайним впливом на півночі країни після місяців «де-факто блокади» в регіоні, про що засуджує Організація Об'єднаних Націй. «Це рішення прийнято для забезпечення вільного потоку екстреної гуманітарної допомоги для всіх, хто цього потребує», - заявили в ефіопському уряді. Зі свого боку, повстанці Народного фронту звільнення Тигре (FPLT) оголосили цієї п'ятниці свою прихильність до «припинення бойових дій» у війні, яку вони ведуть проти уряду Ефіопи з листопада 2020 року. «Якщо для нашого народу виникнуть правильні обставини, щоб отримати рівень гуманітарної допомоги, співмірний з потребами на місцях і в розумні терміни, уряд Тигре зобов'язується здійснювати припинення бойових дій з негайним ефектом», - йдеться в заяві ФПЛТ, опублікованій це ранок. Війна почалася 4 листопада 2020 року, коли прем'єр-міністр Ефіопської Абій Ахмед наказав наступ на ФПЛТ - партію, яка управляла регіоном - в помсту за напад на федеральну військову базу в Тигре і після ескалації політичної напруженості. За даними ООН, близько 5,2 млн осіб потребують гуманітарної допомоги в Тигре і сусідніх районах Амхари і Афар. Тисячі людей також загинули, а близько двох мільйонів довелося покинути свої будинки через насильство. НАЧАЛЬНИК вже пм/па/ig