Обстріл на Маріупольський театр залишив 300 жертв, повідомляють місцеві джерела

Львів (Україна), 25 бер Близько 300 біженців в театрі українського міста Маріуполя загинули в результаті російських бомбардувань 16 березня, повідомила місцева влада цієї п'ятниці, які базуються на свідченнях тих, хто вижив. «Є інформація очевидців, що в Маріупольському драматичному театрі загинули близько 300 осіб в результаті бомбардування російського літака», - заявила міська рада міста в оточенні російських військ на своєму телеграм-каналі. «Ми хотіли до кінця вірити, що кожному вдалося врятувати себе. Але слова тих, хто знаходиться всередині будівлі на момент теракту, говорять про інше», - продовжується повідомлення. Близько 130 осіб були врятовані живими з бомбосховища, побудованого під портовим міським театром, про це минулого тижня повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. За даними української влади, від 1000 до 2000 осіб раніше ховалися в підвалі театру, але вони не змогли визначити кількість людей всередині під час бомбардування. Тому кількість тих, кого ще можна закопати під завалами, невідомо. Російські війська вже контролюють східну частину міста, яка була зруйнована бойовими діями, і де близько 100 000 жителів залишаються в оточенні майже води, електрики та основних запасів, таких як їжа чи ліки. Міноборони Росії віднесло знищення театру ультраправим українським батальйоном «Азов», якого він звинуватив у підриванні театру як провокації, тоді як Москва заявила, що бомбила будівлю через те, що в ньому ховалися бійці. НАЧАЛЬНИК INT-CPH/FP