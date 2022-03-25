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п'ятниця 25 Березень 2022
Україна

В результаті нового нападу російських військ в Донецьку загинули щонайменше шість осіб

Українська влада повідомила, що серед загиблих двоє дітей та 11 поранених

Newsroom Infobae

25 Березень 2022
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Bodies of people killed during shelling lie on a street in front of a residential building in the separatist-controlled city of Donetsk, Ukraine March 18, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Bodies of people killed during shelling lie on a street in front of a residential building in the separatist-controlled city of Donetsk, Ukraine March 18, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що загинуло щонайменше шість осіб, двоє з них діти, а одинадцять отримали поранення від російських атак в цьому регіоні України.

«Цього четверга ми дізналися, що росіяни вбили ще двох дітей в Донецьку: одинадцятирічну дівчинку в Маріуполі і 14-річного хлопчика в Ясній Поляні», - пояснив Кириленко на своєму рахунку Telegram, як зібрало російське інформаційне агентство « Інтерфакс».

З іншого боку, глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у своєму офіційному профілі у Facebook, що російські війська обстріляли дві церкви. Один з них під назвою «Радість усіх, хто страждає», зазнав би збитків, повідомляє ІА « Укрінформ».

В іншому місці в країні київська адміністрація попередила своїх жителів запечатати вікна через пожежу та кілька вибухів протягом ночі в столиці, про це повідомляє «Київський незалежний».

Infobae
Військовослужбовці проросійських військ проганяють бронетехніку повз місцевих жителів в ході українсько-російського конфлікту в обложеному південному портовому місті Маріуполі, Україна 24 березня 2022 року. REUTERS/Олександр Єрмоченко

У четвер загинули щонайменше чотири людини, у тому числі двоє дітей, ще шестеро отримали поранення в результаті нападу Росії в місті Рубійне під Луганськом на сході України. Про це повідомив у четвер губернатор області Сергій Гайдай.

Губернатор додав, що баланс від нещасних випадків ризикує «збільшити багато».

«Росіяни гинуть, вони не здатні рухатися вперед, тому почали використовувати важку зброю», - сказав Гайдай.

Московські війська також запустили бомбардування в Лисичанську і Новодружеську, двох містах, розташованих в 80 км на північний захід від Луганська, зазначає губернатор, не надаючи жодних деталей.

«Росіяни вночі атакували Луганську область ракетами і фосфорними обстрілами. Загиблих четверо», - заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гадай у повідомленні, розміщеному в соціальній мережі Facebook.

Він зазначив , що за минулу добу було пошкоджено або зруйновано 31 будівлю, у тому числі 23 будинки, і зазначив, що обстріли були здійснені на міста Креміна, Лисичанськ, Новодружеськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Воєвоїдівка.

У своєму першому балансі дня українська влада підрахувала, що в четвер було евакуйовано понад 3300 осіб гуманітарними коридорами з кількох міст , що перебувають під облогою, більшість з яких приїхали з Маріуполя, інтенсивно атакували російські війська з моменту початку вторгнення 24 Лютий.

«24 березня в роботі всі сім гуманітарних коридорів. 3 343 людини евакуйовано з різних міст», - пояснила Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук у своєму офіційному акаунті у Facebook.

Він також пояснив, що більшість з них, 2717 осіб, покинули портове місто Маріуполь і відправилися до Запоріжжя приватним транспортом.

(З інформацією від AFP та Europa Press)

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