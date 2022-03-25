В результаті нового нападу російських військ в Донецьку загинули щонайменше шість осіб

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Bodies of people killed during shelling lie on a street in front of a residential building in the separatist-controlled city of Donetsk, Ukraine March 18, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що загинуло щонайменше шість осіб, двоє з них діти, а одинадцять отримали поранення від російських атак в цьому регіоні України.

«Цього четверга ми дізналися, що росіяни вбили ще двох дітей в Донецьку: одинадцятирічну дівчинку в Маріуполі і 14-річного хлопчика в Ясній Поляні», - пояснив Кириленко на своєму рахунку Telegram, як зібрало російське інформаційне агентство « Інтерфакс».

З іншого боку, глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у своєму офіційному профілі у Facebook, що російські війська обстріляли дві церкви. Один з них під назвою «Радість усіх, хто страждає», зазнав би збитків, повідомляє ІА « Укрінформ».

В іншому місці в країні київська адміністрація попередила своїх жителів запечатати вікна через пожежу та кілька вибухів протягом ночі в столиці, про це повідомляє «Київський незалежний».

Військовослужбовці проросійських військ проганяють бронетехніку повз місцевих жителів в ході українсько-російського конфлікту в обложеному південному портовому місті Маріуполі, Україна 24 березня 2022 року. REUTERS/Олександр Єрмоченко

У четвер загинули щонайменше чотири людини, у тому числі двоє дітей, ще шестеро отримали поранення в результаті нападу Росії в місті Рубійне під Луганськом на сході України. Про це повідомив у четвер губернатор області Сергій Гайдай.

Губернатор додав, що баланс від нещасних випадків ризикує «збільшити багато».

«Росіяни гинуть, вони не здатні рухатися вперед, тому почали використовувати важку зброю», - сказав Гайдай.

Московські війська також запустили бомбардування в Лисичанську і Новодружеську, двох містах, розташованих в 80 км на північний захід від Луганська, зазначає губернатор, не надаючи жодних деталей.

«Росіяни вночі атакували Луганську область ракетами і фосфорними обстрілами. Загиблих четверо», - заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гадай у повідомленні, розміщеному в соціальній мережі Facebook.

Він зазначив , що за минулу добу було пошкоджено або зруйновано 31 будівлю, у тому числі 23 будинки, і зазначив, що обстріли були здійснені на міста Креміна, Лисичанськ, Новодружеськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Воєвоїдівка.

У своєму першому балансі дня українська влада підрахувала, що в четвер було евакуйовано понад 3300 осіб гуманітарними коридорами з кількох міст , що перебувають під облогою, більшість з яких приїхали з Маріуполя, інтенсивно атакували російські війська з моменту початку вторгнення 24 Лютий.

«24 березня в роботі всі сім гуманітарних коридорів. 3 343 людини евакуйовано з різних міст», - пояснила Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук у своєму офіційному акаунті у Facebook.

Він також пояснив, що більшість з них, 2717 осіб, покинули портове місто Маріуполь і відправилися до Запоріжжя приватним транспортом.

(З інформацією від AFP та Europa Press)

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