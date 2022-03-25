Артуро Відаль набрав знижку, але вона була скасована VAR в Чилі проти Бразилії

Чилі програє Бразилії 2-0 на передостанню дату відбіркових турнірів Катару 2022. «Роха» перейшли з ініціативи на додатковий етап, вони створили небезпечну п'єсу, яка закінчилася воротами Артуро Відаля. На жаль, VAR скасував свою мету на передню позицію півзахисника.

Це сталося 48 хвилин в грі. Хоакін Монтесінос, який замінив Енцо Роко, боровся з м'ячем за праве крило і зумів отримати хрест, який зустрів Артуро Відала, який чудово визначив проти Аліссона.

Арбітр свистив гол для чилійців, але VAR попередив, що він перегляне п'єсу. Через кілька хвилин очікування було зроблено висновок, що футболіст «Інтер» був поза стороною, тому дії були відновлені на стадіоні «Маракана».



