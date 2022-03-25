АМЛО попросив депутатів затвердити реформу електроенергії «без змін»

CIUDAD DE MÉXICO, 22MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México acompañado de Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Luis Cresencio Sandoval Gónzalez, secretario de la Defensa Nacional; Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; Germán Martínez Santoyo, director general Comisión Nacional del Agua; Iñaki Echevarría, Encargado del Parque Ecológico Lago de Texcoco y Juan Pablo Botton, subsecretario de Egresos durante la conferencia matutina dedicada al tema del Lago de Texcoco y Salud. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор сказав, що «нікому не буде завдано шкоди» реформою електроенергії , яку має намір здійснити його уряд, тому він попросив законодавців не змінювати президентську ініціативу , про яку вже обговорюється в Палаті депутатів.

Під час ранкової конференції, що відбулася цієї п'ятниці в Морелосі, Лопес Обрадор заявив, що реформа електроенергії «необхідна» для зміцнення Федеральної комісії з електроенергетики (ЗЗЕ), оскільки в неоліберальний період її прагнули послабити, тому приватні компанії підтримувалися в генерації електрику.

«Я вважаю, що ця реформа Конституції необхідна для зміцнення Федеральної комісії з електроенергетики, оскільки раніше, в період неоліберального періоду, була спроба послабити, знищити, навіть якщо це звучить сильно, ЗСЄ... Все це для того, щоб приватизувати електроенергетику та дати бізнес з продажу електроенергії компаніям як вітчизняним, так і зарубіжним, переважно іноземним компаніям», - сказав він.

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