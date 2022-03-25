АМЛО попросив депутатів затвердити реформу електроенергії «без змін»

Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор сказав, що «нікому не буде завдано шкоди» реформою електроенергії , яку має намір здійснити його уряд, тому він попросив законодавців не змінювати президентську ініціативу , про яку вже обговорюється в Палаті депутатів.
Під час ранкової конференції, що відбулася цієї п'ятниці в Морелосі, Лопес Обрадор заявив, що реформа електроенергії «необхідна» для зміцнення Федеральної комісії з електроенергетики (ЗЗЕ), оскільки в неоліберальний період її прагнули послабити, тому приватні компанії підтримувалися в генерації електрику.
«Я вважаю, що ця реформа Конституції необхідна для зміцнення Федеральної комісії з електроенергетики, оскільки раніше, в період неоліберального періоду, була спроба послабити, знищити, навіть якщо це звучить сильно, ЗСЄ... Все це для того, щоб приватизувати електроенергетику та дати бізнес з продажу електроенергії компаніям як вітчизняним, так і зарубіжним, переважно іноземним компаніям», - сказав він.
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