Підліток помирає після падіння з атракціону в парку в Орландо

( Оновлення з ідентичністю померлого) Майамі, 25 Мар 14-річний підліток помер у четвер ввечері після падіння з атракціону в парку розваг в Орландо, в центральній Флориді (США), повідомляє місцева влада. Інцидент стався в ICON Park, розташованому в туристичному районі Орландо, і після лікування на місці молодого чоловіка доставили в лікарню, де пізніше він помер від травм, повідомляє офіс шерифа округу Оранж. На прес-конференції, що відбулася сьогодні вдень, шериф цього округу Джон Міна дав звіт про особу померлого. Це Тір Сампсон, з Міссурі і який був у Орландо, відвідавши друзів та родину. «Виходячи з попередніх розслідувань, все вказує на те, що це жахлива аварія», - додав начальник поліції, який висловив співчуття родичам молодої людини. Сампсон впав з атракціону Orlando Free Fall, який почав працювати в грудні минулого року і рекламується як найвища вежа вільного падіння у світі. Місцеві ЗМІ посилаються на відео, що циркулюють в соціальних мережах, в яких пасажирам атракціону нібито чути розмови про безпеку сидінь, після чого машина починає рухати людей вгору. Джон Стін, директор з продажу та маркетингу компанії Slingshot Group, компанії, якій належить атракціон, пошкодував про подію і зазначив, що вони співпрацюють з владою. «Ми працюємо з усіма запобіжними заходами на увазі. Все на місці, і саме тому ми проводимо це розслідування», - сказав Стін, повідомляє дочірня компанія «Орландо» Fox News. Orlando Free Fall, висотою 430 футів (131 метр), може вмістити до 30 людей, які піднімаються, а потім звільняються у вільному падінні швидкістю понад 75 миль на годину (120 км/год), як описано на веб-сайті парку. Атракціон, як і сусідній Orlando Sling Shot, обидва належать Slingshot Group, закриваються на невизначений час, поки розслідування триває. За даними місцевого каналу WKMG, у вересні 2020 року 21-річний хлопчик помер після падіння з атракціону StarFlyer ICON Park під час проведення інспекції безпеки висотою близько 230 футів (70 метрів). НАЧАЛЬНИК lce/abm/dmt