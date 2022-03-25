Другий караван для зниклих безвісти в Еквадорі стартує в понеділок

Кіто, 25 мар Другий караван для зниклих безвісти, знайдених мертвими в Еквадорі, розпочнеться наступного понеділка в столиці, Кіто, вимагати від влади дій конгресу, щоб уникнути безкарності. Після початку першого маршу для зниклих безвісти в країні в 2021 році Асоціація родичів та друзів зниклих осіб в Еквадорі (Asfadec) та Регіональний консультаційний фонд з прав людини (Inredh) цього року повторить дзвінок, який завершиться 2 квітня. Демонстрація покине Кіто в понеділок і охопить міста Амбато, Ріобамба, Чілланес, Куенка, Мачала, Гуаякіль та Кеведо протягом п'яти днів під гаслом «Ніхто не втомлюється!» БІЛЬШЕ 2000 ЗНИКЛИ Президент Асфадека Лідія Руеда повідомила в цю п'ятницю на прес-конференції, що понад 2000 випадків зниклих безвісти перебувають під слідством, і лише минулого січня було повідомлено 598 скарг, з яких 85 відкритих розслідувань. «У країні немає жодного міста, де немає зниклих людей, ми повинні продовжувати кричати, кажучи, що наших близьких немає з нами», - сказав Руеда, розглядаючи 240 спеціалізованих агентів Директорату з питань злочинів проти життя, насильницьких смертей, зникнення, вимагання та викрадення людей ( Dinased), які відповідають десяти на кожну провінцію. На чолі асоціації, яка народилася в 2012 році з ініціативи батька Кароліни Гарсон, молодої жінки, яка зникла в столиці Еквадору того року, Руеда засудив, що, незважаючи на законодавство Еквадору, яке криміналізує мимовільне зникнення, Генеральна прокуратура була неефективні в розслідуванні справ. «Ми вимагаємо відповідей, результатів, які говорять нам, де наші близькі», - сказав президент Асфадека, зазначивши, що з цим другим караваном вони прагнуть сказати президенту країни Гільєрмо Ласо, що вони очікують, що їх почують. Сім'ям загиблих вдалося здійснити мимовільне зникнення злочину з останньою реформою Всеосяжного органічного кримінального кодексу (COIP), що діє з 2020 року, а також про те, що Органічний закон про дії у справах про зниклих та загиблих осіб був затверджений у грудні 2019 року. ТРИВОЖНІ ДАНІ Однак дані про зникнення в країні залишаються «тривожними», - сказав Руеда, попереджаючи, що «пора все це припинити» і виділити бюджет на професіоналізацію суддів і слідчих. Він також закликав до більших зусиль, щоб вони могли зібрати тіла невідомих осіб, зразки, які, на його думку, можуть призвести до закриття багатьох випадків та членів сім'ї, щоб «покінчити з болем і відновити нормальне життя». Асфадек разом з міжнародними організаціями Латинська Америка Соціальна Альтернатива (Red Alas), Terramia і Libera брали участь у середу в засіданнях для пам'яті та прихильності жертвам насильства та зниклих осіб, у площі Пласа-де-ла-Незалежності Кіто, перед Президентським палацом в Каронделет. З січня по грудень 2021 року зареєстровано 7 722 випадки зникнення, з них 360 осіб залишаються безвісти, згідно з офіційною статистикою Міністерства Уряду (внутрішніх справ). Провінція Гуаяс лідирує в списку з найвищим рівнем зникнення по всій країні, 24 відсотки, з яких 53,1 відсотка - жінки. За ним слідує Пічінча, голова якої - Кіто, з 21%, і Манабі - 8%.