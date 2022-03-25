3D-оголошення надходять в Метаверсо

FILE PHOTO: A 3D printed Facebook's new rebrand logo Meta is seen in front of displayed stock graph in this illustration taken on November 2, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Meta оголосила, що це полегшить публікацію 3D-реклами в Facebook таInstagram через нове партнерство з технологічною компанією електронної комерції.

Завдяки інтеграції з Внтаною користувачі зможуть завантажувати 3D моделі своєї продукції в Facebook і Instagram і легко конвертувати їх в рекламу. Таким чином, до цих платформ можна додати ще один шар віртуальності.

Цей крок - ще один крок до реклами в метаверсі, сказав генеральний директор компанії Ешлі Кроудер, посилаючись на футуристичну ідею колекції віртуальних світів, до яких можна отримати доступ через різні пристрої, такі як об'єктиви віртуальної або доповненої реальності.

Компаніяна чолі з Цукербергом прагне внести свій внесок у побудову метаверсу, яку, за його словами, може зайняти до десяти років, щоб стати реальністю. Це поняття, а не продукт самої компанії.

Насправді є кілька компаній, які вже почали розробляти, як програмне, так і апаратне забезпечення, щоб зробити ставку на це нове захоплююче середовище, яке буде частиною соціального, робочого та розважального середовища. Принаймні, це і є об'єктивним набором.

Зі свого боку, бренди в секторах краси, моди та меблів працюють над тим, щоб перейти від 2D до 3D-уявлень своєї продукції, щоб скористатися цією новою інтеграцією.

Марк Цукерберг робить ставку на розвиток метаверсу

«Метаверс - це в основному космічний Інтернет», - сказав Краудер, повідомляє Reuters. «Це цілий світ можливостей, який починається з правильних 3D-моделей вашої продукції».

Користувачі Facebook та Instagram, які бачать оголошення в 3D під час перегляду на робочому столі або телефоні, можуть взаємодіяти із зображенням вбрання, наприклад, і переміщати елемент, щоб переглянути його з усіх кутів.

«Певним чином це дає уявлення про те, чого очікувати від майбутніх пристроїв, таких як окуляри доповненої реальності», - сказав Кріс Барбор, директор партнерських відносин доповненої реальності для підрозділу Meta's Reality Labs.

Доцієї інтеграції з Meta користувачам довелося переформатувати 3D-файли, щоб зробити їх сумісними з рекламними системами Meta.

Тепер ви можете використовувати цю нову інтеграцію для легкого завантаження та перетворення файлів у рекламу, не вимагаючи технічних знань для роботи з 3D-зображеннями, сказав Crowder.

Надалі можна буде генерувати NFT (Reuters/Dado Ruvic/Ілюстрація)

NFTв Інстаграме

Ще однією новинкою, яка нещодавно була оголошена для цього нового віртуального середовища, є можливість прийняття NFT в Instagram. Про це повідомив Марк Цукерберг під час вступної промови на SXSW.

«Ми працюємо над тим, щоб вивести NFT в Instagram в короткостроковій перспективі. Сьогоднія не готовий оголошувати точно, що це буде, але в найближчі місяці у вас буде можливість принести деякі з ваших NFT», - сказав він у той час.

Цукерберг зробив цей прогрес як частину розмови, яка зосереджувалася виключно на метаверсі, парадигмі, яка, у його баченні, складається з наступної еволюції інтернет.

Одним із моментів, про який він згадав у своєму виступі, була здатність метаверсу конвертувати майже все, що завгодно у нематеріальний маркер. Цифровий всесвіт Meta сповнений цифрових активів, і користувачі вже почали маркетинг будинків у своїх віртуальних приміщеннях.

Цілком можливо, що NFT, які можна придбати в майбутньому, в Instagram або Facebook, стануть «функціональними» об'єктами в цифровому світі компанії.

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