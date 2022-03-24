Мати Йошімара Йотуна «дуже пишається» своїм сином і запускає свій рахунок за Перу проти Уругваю: «1-0»

Марія Джулія Флорес, мати Йошімара Йотуна, була присутня на зйомках D'Mañana, просторі Карли Таразони на Panamericana TV. Тут щасливого прабатька запитали про її очікування перед цією зустріччю, яка має всіх перуанців на оглядовому огляді. Донья Марія Джулія зазначила, що як перуанка вона живе цей матч з емоціями, тоді як мати, якою вона пишається спортсменкою, якого став її син.

«Як перуанець, неймовірно насолоджуватися (після) стільки часу, що нам було важко, радість людей, і як мати, дуже пишається моїм сином. Той маленький хлопчик, який виріс у мене, завжди спадає на думку, грайливий і тепер дивиться, де він знаходиться. Це велика гордість», - сказала пані Флорес, яка уникла брати кредит за все, чого досяг футболіст. «За його наполегливість теж», - підкреслив він телеведучих.

ВІНПОДАРУВАВ ЇМ КВАРТИРУ

В інший час програма запитала його, чи правда, що Йошімар купив йому квартиру. Мати спортсмена вказала, що це правда. Його навіть заохочували розповісти, який це рік, і емоції, які він відчував у той час.

Все це сталося в 2013 році, коли Йошімар покликав її повернутися з-за кордону, де вона 8 років працювала над підтримкою своєї сім'ї. Спортсмен попросив його повернутися, адже і він, і його сестра вже виросли і настав час доглядати за батьками.

«Коли я увійшов до цієї квартири, для мене це був палац, бо я завжди жив у дерев'яному будинку. Я купую все нове», - сказала Марія Юлія досить схвильована, вказуючи на те, що відчуває «велику гордість»за сина. Він також зізнався, що був шокований від зміни районів, адже в його околицях, розташованому в Кальяо, він знав усіх. Він міг возз'єднатися зі своїми друзями, тоді як в Сан-Мігелі все було тихо, бо він нікого не знав.

Прабатько футболіста зізнався, що коли вони показали їй квартиру, вся сім'я плакала, бо згадали все, що їм довелося випередити. Він також підкреслив, що їхнє життя сильно змінилося, оскільки Джошімар досяг успіху в спортивній кар'єрі.

ТУГАЗА МАЛИМ

Однак він не може сказати, що ця зміна настала відразу, адже його син завжди прагнув цього і боровся за неї. Навіть на початку Йотун завжди просив матір відвезти його «до красивих місць», і кожен раз, коли він бачив будинок, він сказав: «Я збираюся купити його для вас».

Флорес також був дуже вдячний, адже футболіст бачив не тільки для своїх батьків, але і за сестру, племінників, дядьків і двоюрідних братів. «Коли ви шануєте свого батька і матір, ви робите добре в житті», - сказав він.

Нарешті, йому запропонували віддати свій рахунок за матч, з яким зіткнеться його син із національною збірною Перу цього 24 березня проти Уругваю. З великим ентузіазмом Донья Марія Джулія сказала, що наша країна виграє свого опонента 1-0.

ДЕДИВИТИСЬ ПЕРУ VS. УРУГВАЙ ЖИТИ В ІНТЕРНЕТІ?

Перута Уругвай зустрінуться 24 березня з 06:30 (перуанський час) на стадіоні Centenario в Монтевідео, де буде повноцінний стадіон після продажу всіх квитків, які були доступні місцевим уболівальникам. Потім «біло-роха» зіграє Парагвай в Лімі 29 березня.

Після цього матчу збірна Перу повернеться в Ліму, щоб зіграти проти збірної Парагваю на «Естадіо Насьональ». З іншого боку, ті, хто очолює Дієго Алонсо, поїдуть до Монтевідео, щоб посередником проти Чилі.

Якщо ви перебуваєте в Перу, ви можете слідкувати за матчем Перу проти Уругваю через Movistar Play або через América TVGo . Витакож можете насолоджуватися хвилиною за хвилиною, яку пропонує вам Infobae.

ПЕРУVS УРУГВАЙ РОЗКЛАД

- Коста-Ріка/17:30 вечора

- Гондурас/5:30 вечора

- Гватемала/17:30 вечора

- Сальвадор/17:30 вечора

- Мексика/ 17:30 вечора

- Панама/ 18:30 вечора

- Перу/ 6:30 вечора

- Колумбія/6:30 вечора

- Еквадор/6:30 вечора

- Венесуела/ 7:30 вечора

- Болівія/7:30 вечора

- Сполучені Штати (Маямі)/7:30 вечора

- Парагвай/8:30 вечора

- Уругвай/8:30 вечора

- Чилі/8:30 вечора

- Аргентина/8:30 вечора

- Бразилія/8:30 вечора

- Іспанія/ 12:00 вечора

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