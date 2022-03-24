Чому Джанлука Лападула в тренді після ліквідації Італії в репеска?

Цього четверга, за кілька хвилин до Перу проти Уругваю, в історичному результаті Італіявпала на 1-0 до Македонії в Палермо за європейський репехаж чемпіонату світу з Катару 2022 року. Александар Трайковський забив великий гол у знижках матчу (90′+2), і саме так «azzurri» пропустить Чемпіонат світу для другого поспіль. Цей факт швидко став трендом у соціальних мережах, але одне ім'я - це те, що виділилося, італійсько-перуанський Джанлука Лападула.

Як відомо, у 2017 році нападник був покликаний грати за «azzurri» і провів чудовий виступ у товариському матчі проти Сан-Марино, де він забив високі високі показники. Після цього його не викликали знову і дебютував у листопаді 2020 року в La Blanquirroja проти Чилі. Зцього моменту він став одним з найважливіших гравців тренера Рікардо Гареки. Крім завоювання любові перуанських шанувальників.

Ось деякі коментарі, які були зроблені в соціальних мережах.

Джанлука Лападула, реакції після ліквідації Італії з чемпіонату світу.

Джанлука Лападула, реакції після ліквідації Італії з чемпіонату світу.

Джанлука Лападула, реакції після ліквідації Італії з чемпіонату світу.

Джанлука Лападула, реакції після ліквідації Італії з чемпіонату світу.

Джанлука Лападула, реакції після ліквідації Італії з чемпіонату світу.

Джанлука Лападула, реакції після ліквідації Італії з чемпіонату світу.

Джанлука Лападула, реакції після ліквідації Італії з чемпіонату світу.

Джанлука Лападула, реакції після ліквідації Італії з чемпіонату світу.

Джанлука Лападула, реакції після ліквідації Італії з чемпіонату світу.

ПРОЛАПАДУЛА

Лападула, народжена вТурині30 роківтому, має довгу кар'єру в італійському футболі і вже кілька років фліртує з ідеєю грати за рідну країну матері. Він ніколи не відвідував Перу і навряд чи розмовляє іспанською мовою, але кілька разів перебував на радарі збірної інків. І нарешті настав день, коли він одягнув сорочку, це було до поразки Чилі в кваліфікаційних турнірах , що прямували до Чемпіонатсвіту з футболу 2022 .

Його подорож до цього дебюту було дуже довгим. Він зробив свої перші кроки в нижчих категоріях Ювентус , і після короткого перебування на Pro Vercelli в третьому дивізіоні він досяг Парми в 2009 році . Йому було всього 19 років і провів кілька матчів в складі резервної команди, поки не став бути в борг різним клубам підйому італійського футболу: « Атлетико де Рома», «Равенна», «Чезена» і «Сан-Марино », де забив 24 голи в 35 матчах в сезоні 2011/12 . Він уже був показаний як фізично дуже сильний другий момент, маючи смертельний постріл лівші, і його ім'я почало завойовувати престиж між Lega Pro 2, 1 та Serie B.

Його перший великий сезон був у Терамо - він забив 21 гол у просуванні до Серії Б у 2015 році - але Парма нарешті вирішив обійтися без нього, і в липні 2015 року він приїхав вільним гравцем у Пескару , щоб зіграти другий чемпіонат. дивізіон. Це було місце їх остаточного футбольного вибуху: він забив 27 голів у 40 матчах , а потім забив три голи у своїх чотирьох матчах плей-офф , ведучи дельфінів до Серії А.

Джанлука Лападула підписав для «Мілана» в середині 2016 року після чудового сезону в Пескарі (Reuters)

На той час він вже був на радарі Рікардо Гареки та його тренерського штабу для 2016 року Copa America Centenario , турніру, який став переломним для циклу: це була подія, коли Перу зробила заміну поколінь , без важкоатлетів, як Хуан Мануель Варгас і Клаудіо Пісарро . Але нарешті, оскільки його розум був налаштований на досягнення просування з Пескара , і з'явилися чутки, що його призначили кілька клубів Серії А, він вирішив звільнити дзвінок.

Однак його велика продуктивність на той час принесла йому підписання в « Мілан», який заплатив 9 мільйонів євроза його пропуск, на ринку, де також прибули аргентини Вангіоні, Окампоста Хосе Соса, а також парагвайський Густаво Гомес. І в кінці того року, при цьому перетворюючи свої перші голи в

Нагадали, що він представляв Azzurra в травні 2017 року і мав дуже хороший виступ у товариському матчі проти Сан-Марино : він зіграв 90 хвилин і забив високолітаючий хет-трик у перемозі 8-0 на стадіоні «Емполі». Оскільки цей матч не був офіційним матчем, Лападула все ще була придатна для обробки отримання перуанської національності, згідно з правилами ФІФА. Його ім'я все ще було в папці Білого Червоного тренерського штабу, і його виступи супроводжувалися лупою, тим більше, що йому вдалося зарекомендувати себе як постійний футболіст Серії А.

З Мілана він відправився в кредит до Генуї , потім грав за Лечче , і в цьому сезоні він потрапив до новоствореного Беневенто . Він пройшов у топ-категорії Calcio і став відмінним варіантом для Gareca перед втратою Герреро .

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