Чому стипендія Донована Каррілло залежить від його участі у ЧС-2022

2022 Beijing Olympics - Figure Skating - Men Single Skating - Short Program - Capital Indoor Stadium, Beijing, China - February 8, 2022. Donovan Carrillo of Mexico reacts after his performance. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

ДонованКаррілло Суазо увірвався на сцену зимових Олімпійських ігор під час конкурсу вПекіні 2022 . У конкурсі йому вдалося подолати участь будь-якого мексиканця в тому конкурсі, коли він кваліфікувався на фінал у своїй першій участі. Незважаючи на свої досягнення та особисті оцінки, які він зламав, мексиканська влада не внесла жодних доповнень чи змін до суми стипендії, яку він отримує місяцьза місяцем, але чекатиме закінчення чемпіонату світу з фігурного катання, щоб визначити це.

Цифра, яку талановитий фігурист отримує щомісяця, становить 30 тис. MXN, як і всі спортсмени, яким вдалося претендувати на Олімпійські ігри в Токіо 2020. Хоча учасники дисциплін літньої програми отримали коригування своїх стимулів відповідно до цілей, досягнутих в японській столиці, це було не так для Каррілло, якому доведеться почекати до Монпельє 2022 року, за словами Ана Гевари, глава Національного Комісія з фізичної культури і спорту (CONADE).

За заявами колишнього олімпійського призера, на прес-конференції в кінці Зимової Олімпіади в Пекіні 2022 року Каррілло був проінформований про нові умови і правила експлуатації присудження спортивної стипендії. У цьому сенсі будуть розглядатися нові параметри, такі як рейтинг та фаза, до якої він виходить за межі на офіційних міжнародних змаганнях , які розглядають її щорічну програму.

За час своєї участі в Пекіні 2022 року Каррілло зайняв 22-у позицію (Фото: Євгенія Новоженіна/Reuters)

І це те, що в січні 2022 року параметри надання фінансової підтримки високопродуктивним спортсменам в країні змінилися. У цьому сенсі новими умовами вважають доставку найвищих цифр тим спортсменам, які закінчили в кращих місцях в таблиці своєї дисципліни, будь то на Олімпійських іграх чи чемпіонатах світу.

У зв'язку з цим Ана Гевара зазначила, що «ми хочемо, щоб стипендії генерували більше конкуренції, були більш прагненими, але щоб ті, хто вступає на конкурс, не найкращі в Мексиці, а могли конкурувати з найкращими у світі. Комфортніколи не породить для вас результатів чи прагнення», - в інтерв'ю Антоніо де Вальдеса.

У цьому сенсі вони можуть отримувати від MXN 9000 на місяць, якщо закінчать на етапі 16 Олімпійських ігор, до 55 000 MXN, якщо вони очолили турнірну таблицю. У випадку з чемпіонатами світу цифра коливається від 7 000 MXN до 49 000 MXN, враховуючи той же діапазон.

Ана Гевара заявила, що сума стипендії Донована Каррілло буде визначена наприкінці чемпіонату світу з катання на ковзанах 2022 року (Фото: Twitter/ @CONADE)

З іншого боку, якщо він закінчиться за межами перших 16 місць, сума може раптово зменшитися до приблизно 6000 MXN на місяць. Це було б так для Каррілло, якби наприкінці Пекіну 2022 року, незважаючи на те, що він отримав своє особисте найкраще в коротких, безкоштовних програмах та став першим мексиканським спортсменом у фіналі зимових Олімпійських ігор, його роль була оцінена.

Однак є пункт, який може принести вам користь. Якщо під час чемпіонату світу в Монпельє Каррілло не зможе закінчити серед найкращих місць, він може залишитися в списку бенефіціарів, якщо «він все ще має широкі очікування розвитку і має потенціал для отримання видатних міжнародних результатів,завдяки своїй спортивній кар'єрі та маючи отримані записи історичних подій в елементарних змаганнях олімпійського циклу».

Мексиканський спортсмен займає 81-е місце в світовому рейтингу, який проводить Міжнародний союз катання на ковзанах (ISU). У разі поліпшення своїх позицій щодо Олімпіади, він також міг піднятися на деякі кроки в глобальному рейтингу. Його участь у Монпельє 2022 розпочнеться рано вранці 24 березня, де він зіткнеться з 49 опонентами, деякі з яких брали участь у Пекіні.

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