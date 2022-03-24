Де він був і як заарештували третього підозрюваного за злочин колишньої Пуми Арамбуру: яку роль він би зіграв

Злочин Федеріко Мартіна Арамбуру є одним з головних фокусів спортивних ЗМІ у Франції. Після того, як особи трьох підозрюваних у вбивстві були звільнені, силовики заарештували всіх підсудних, щоб спробувати прояснити справу. Останнім, хто випав, бувРомен Був'є, який був знайденийполіцією Нанта через кілька годин після іншого Обвинувачений був заарештований на кордоні Угорщини з Україною.

Цей 30-річний чоловік буде розслідуватися разом з іншим затриманим, визначеним як Лоїк Ле Пріол, за те, що він був одним із передбачуваних стрільців, які напали на колишню аргентинську регбі посеред бульвару Сен-Жермен, ексклюзивного району Парижа на початку суботи. Був'є та Ле-Пріол нібито переїхали на джипі, керованому Лісоном, 24-річною дівчиною, яку також звинувачують у «співучасті у вбивстві» і вже поміщена до попереднього ув'язнення.

У цю середу, 23 березня, джерела, близькі до справи, підтвердили агентству AFP , що чоловік був знайдений Нантською бригадою розслідувань та інтервенцій (BRI) у французькому департаменті Сарте (захід країни). Через день, тим часом, місцева преса розкрила деякі подробиці його арешту. Засловами Le Parisien, чоловік «корпулентний, майже лисий і з чорною бородою», як описано владою, також належав до сектора крайньої правої французи. Спочаткуособу, яку заарештували близько полудня на вулиці, бачили напередодні під час оплати готельного номерав комуні Солесмеса.

Однак, коли на місце події вийшла Нантская дослідно-інтервенційна бригада, його вже не було. На наступний день паризькому злочинному загону вдалося захопити його, виявивши, що сидить у банку «після вилучення грошей з банкомату».

Потім офіцери передали його до судових установ Парижа, де його взяли під варту і де він повинен дати свідчення протягом наступних 48 годин . Як і його колега Лоїк Ле Пріол, Був'є звинувачують у тому, що він є спільником та винуватцем даної події.

Французька цифрова газета Mediapart пояснила, що двоє чоловіків відвідували кілька років гурток, який об'єднав активістів Національного молодіжного фронту та GUD (Union Defense Group), союзу французьких ультраправих студентів. Варто зазначити, що обом довелося з'явитися до суду в червні для іншої справи, в якій вони переслідуються за «загострене насильство» у 2015 році проти колишнього президента ультраправої групи.

У жовтні того ж року Ле-Пріол, Був'є і ще трьох членів ГУД звинуватили в жорстокому побитті і приниженні колишнього лідера союзу, змусивши його роздягнути.

Влада вже знайшла захоплення трьох причетних

У суботу ввечері на мосту Душі і за кермом Fiat 500, Лісон, молодий 24-річний студент третього курсу харчування, був заарештований. Слідчі стверджують, що саме вона керувала транспортним засобом, в якому їздили двоє чоловіків, які застрелили бронзового призера на чемпіонаті світу з регбі 2007 року.

«Я сказав хлопцям піти. Я не хотів, щоб це сталося так. Я діяв інстинктом і з любові», - заявила жінка, в сльозах, перед суддею звільнення і затримання. Обвинувачений в «пособництві вбивству» утримується в СІЗО у Версалі. «Я сказав хлопцям не битися. Я так сердитий і сумний за жертву», - додала вона. Однак судові джерела заявили, що він відмовився надавати слідчим коди доступу до свого мобільного телефону та комп'ютерної техніки.

Лоїк Ле Пріол, зі свого боку, знаходився в прикордонному місті Захонь, в секторі, де перетинаються межі Угорщини, Словаччини та України. «Іноземець сказав поліції, що він пройшов військову підготовку і поїхав би в Україну воювати», - заявили угорські поліцейські. Чоловік був заарештований більш ніж через 72 години після інциденту приблизно в 1800 кілометрах від цього французького міста.

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