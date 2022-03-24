О котрій годині відбудеться довгоочікуваний другий сезон прем'єри «Бріджертона»?

Bridgerton. (L to R) Simone Ashley as Kate Sharma, Jonathan Bailey as Anthony Bridgerton in episode 204 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022

Нарешті настає прем'єра довгоочікуваного другого сезону Бріджертона, хіт-серіалуNetflix. Глядачі знову будуть зачаровані великими сценами та костюмами років регентства у Великобританії, але замість любові між Дафною (Фібі Діневором) та герцогомГастінгсським (Редже-Жан Пейдж, який не повертається в нових розділах), цього разу драматична напруга буде набір в любовний трикутник.

Починаючи з п'ятниці, 25 березня , ця чудова серія - перший результат довгострокової торгової угоди між платформою та Анатомія Грея, Скандал та Винахід Анни творця Шонда Раймес - представить відкриття віконта Ентоні ( Джонатана Бейлі ), який готовий безтурботно, дозріти і знайти дружину, хоча почуття його не супроводжують. Він починає суд Едвіна (Шарітра Чандра), новачка з Індії зі своєю сім'єю, і не усвідомлюючи цього, він закохується в сестру молодої жінки Кейт (Сімона Ешлі), яка, мабуть, концентрує все, що ненавидить, і дивиться на нього з подібною недовірою.

Зроблений Крісом Ван Дусеном, цей другий сезон буде сповнений незручних моментів, комічних і не стільки, для трьох головних героїв. У який час ви можете почати ними жити, залежно від того, де ви перебуваєте в Латинській Америці?

Мексика: 2:00 ранку

Перу: 3:00 ранку

Колумбія: 3:00 ранку

Еквадор: 15:00

Болівія: 16:00

Другий сезон акцентує увагу на любовному трикутнику. (Netflix)

Венесуела: 4:00 ранку

Парагвай: 4:00 ранку

Пуерто-Рико: 4:00

Чилі: 5:00 ранку

Аргентина: 5:00 ранку

Уругвай: 5:00 ранку

Глядачі знову будуть зачаровані великими сценами та костюмами регентських років у Великобританії. (Netflix)

Передумови цієї історії, випущеної наприкінці 2020 року, є життя родини Бріджертон, утворене Леді Вайлет (Рут Геммелл), Вісконтесс та вдова Бріджертона та їх вісім дітей: хлопчики Ентоні, Бенедикт (Люк Томпсон), Колін (Люк Ньютон) та Грегорі (Уілл Тілстон) , і жінки Дафна, Елоїза (Клаудія Джессі ), Франческа (Рубі Стокс ) і Гіацинт (Флоренція Хант ). Вони приймають глядачів через танцювальні зали Мейфер, ексклюзивного району Лондона та палаци Парк-Лейн, з їх соціальними формалізмами та їх силовими п'єсами.

Другий сезон також стосуватиметься вперед і назад Featheringtons, які повинні вітати нового спадкоємця сім'ї, та історія Пенелопи (Нікола Кофлан), одного з найцікавіших персонажів серіалу, який зберігає інформацію про близьких для них, щоб публікуватися в газеті як плітки.

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