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Четвер 24 Березень 2022
Україна

О котрій годині відбудеться довгоочікуваний другий сезон прем'єри «Бріджертона»?

З 25 березня в центрі сюжету виявляться пригоди віконта Ентоні, який подарує захоплюючий любовний трикутник. Країна за країною в Латинській Америці, це часи, щоб побачити успішне створення Shonda Rhimes

Newsroom Infobae

24 Березень 2022
Bridgerton. (L to R) Simone Ashley as Kate Sharma, Jonathan Bailey as Anthony Bridgerton in episode 204 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022
Bridgerton. (L to R) Simone Ashley as Kate Sharma, Jonathan Bailey as Anthony Bridgerton in episode 204 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022

Нарешті настає прем'єра довгоочікуваного другого сезону Бріджертона, хіт-серіалуNetflix. Глядачі знову будуть зачаровані великими сценами та костюмами років регентства у Великобританії, але замість любові між Дафною (Фібі Діневором) та герцогомГастінгсським (Редже-Жан Пейдж, який не повертається в нових розділах), цього разу драматична напруга буде набір в любовний трикутник.

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Починаючи з п'ятниці, 25 березня, ця чудова серія - перший результат довгострокової торгової угоди між платформою та Анатомія Грея, Скандал та Винахід Анни творця Шонда Раймес - представить відкриття віконта Ентоні ( Джонатана Бейлі ), який готовий безтурботно, дозріти і знайти дружину, хоча почуття його не супроводжують. Він починає суд Едвіна (Шарітра Чандра), новачка з Індії зі своєю сім'єю, і не усвідомлюючи цього, він закохується в сестру молодої жінки Кейт (Сімона Ешлі), яка, мабуть, концентрує все, що ненавидить, і дивиться на нього з подібною недовірою.

Зроблений Крісом Ван Дусеном, цей другий сезон буде сповнений незручних моментів, комічних і не стільки, для трьох головних героїв. У який час ви можете почати ними жити, залежно від того, де ви перебуваєте в Латинській Америці?

Мексика: 2:00 ранку

Перу: 3:00 ранку

Колумбія: 3:00 ранку

Еквадор: 15:00

Болівія: 16:00

Бріджертон Сезон 2 (Netflix)
Другий сезон акцентує увагу на любовному трикутнику. (Netflix)

Венесуела: 4:00 ранку

Парагвай: 4:00 ранку

Пуерто-Рико: 4:00

Чилі: 5:00 ранку

Аргентина: 5:00 ранку

Уругвай: 5:00 ранку

Будинки серіалів та фільмів
Глядачі знову будуть зачаровані великими сценами та костюмами регентських років у Великобританії. (Netflix)

Передумови цієї історії, випущеної наприкінці 2020 року, є життя родини Бріджертон, утворене Леді Вайлет (Рут Геммелл), Вісконтесс та вдова Бріджертона та їх вісім дітей: хлопчики Ентоні, Бенедикт (Люк Томпсон), Колін (Люк Ньютон) та Грегорі (Уілл Тілстон) , і жінки Дафна, Елоїза (Клаудія Джессі ), Франческа (Рубі Стокс ) і Гіацинт (Флоренція Хант ). Вони приймають глядачів через танцювальні зали Мейфер, ексклюзивного району Лондона та палаци Парк-Лейн, з їх соціальними формалізмами та їх силовими п'єсами.

Другий сезон також стосуватиметься вперед і назад Featheringtons, які повинні вітати нового спадкоємця сім'ї, та історія Пенелопи (Нікола Кофлан), одного з найцікавіших персонажів серіалу, який зберігає інформацію про близьких для них, щоб публікуватися в газеті як плітки.

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