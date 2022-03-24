Що таке остаточний план Путіна: подорож до думки свого інтелектуального наставника.

Коли Володимир Путін викрив світові свою ідею про те, що Україна не існує як суверенна країна і що це споруда, яка належала Росії , багато хто знав лабіринти в голові знали, що за цими поняттями стоїть наставник, гуру, який намалював їх з собою. Хтось, хто дав йому точну розповідь, яка могла б стати приводом для вторгнення в демократичну і все більш незалежну сусідню країну Москвиі ближче до Європи.

Цей гуру - це не хто інший, як Олександр Дугін, інтелектуал, « фашистський пророк », як Девід Фон Дрелназиває його у своїй колонці Washington Post цього четверга. «Аналіз походить безпосередньо з творів фашистського пророка з вищої російської імперії на ім'я Олександр Дугін», - написав оглядач газети північноамериканської столиці.

« Інтелектуальний вплив Дугіна на російського лідера добре відомо близьким вченим пострадянського періоду , серед яких він іноді називає 60-річного Дугіна «мізком Путіна». Його робота також знайома європейському «новому правому крилі», з яких Дугін був провідною фігурою протягом майже трьох десятиліть, а американському альт-праві. Насправді колишня дружина білого націоналістичного лідера Річарда Спенсера, російського походження Ніна Купріанова, переклала частину твору Дугіна англійською мовою», - пояснює фон Дрел.

Американський оглядач далі пояснює, що вплив Дугінана рішення Кремляне нове. Улюблений інтелектуалПутінапротягом останніх 20 років впливає на політикуМоскви. Саме він створив необхідні наративи, щоб російський глава держави міг закріпити себе у владі і, перш за все, нечітко вдарив західних демократій новими ідеями, будь то лівими чи правими, нечітко.

« Продукт пізнього радянського розпаду, Дугін належить до довгої і сумної лінії політичних теоретиків, які винаходять сильне і славне минуле — наповнене містикою і слухняним владі — пояснити невдалий сьогодення», - говорить автор, який порівнює російського чорношкірого ченця з іншими інтелектуалами, які присвятив свій голос, заявивши, що «майбутнє полягає у відвоєнні цього минулого з ліберального, комерційного та космополітичного теперішнього (часто представленого єврейським народом)». Ось так він перераховує Юліуса Еволу, божевільного ченця італійського фашизму; Чарльз Моррас, французький націоналістичний реакціонер; Чарльз Кафлін, американський радіоведучий; і навіть «автор німецької книги під назвою Mein Kampf».

«Дугін по суті розповідає ту ж історію з російської точки зору», - говоритьфон Дрел. «До того, як сучасність все зіпсувала, духовно мотивований російський народ обіцяв об'єднати Європу і Азію у велику імперію, належним чином керуючи етнічними росіянами. На жаль, конкуруюча імперія, заснована на морі корумпованих і грошимоголодних індивідуалістів на чолі з США і Великобританією, зірвав долю Росії і затонула «Євразію», її термін для майбутньої Російської імперії», - підкреслив оглядач Washington Post .

Книга, яку він автор, опублікована в 1997 році, відкрила цю нову епоху, яка захопила геополітичний план Путіна. Носить помпезний титул: «Основи геополітики: геополітичне майбутнє Росії». У ньому Дугін структурує весь план, який у нього в голові і той переніс людину, яка його слухає, в Кремль . « Російські агенти повинні сприяти расовим, релігійним та секційним поділам у Сполучених Штатах, просуваючи ізоляціоністські фракції цієї країни. (Це звучить як ти?) У Британії зусилля психологічних операцій повинні зосередитися на загостренні історичних розбіжностей з континентальною Європою та сепаратистськими рухами в Шотландії, Уельсі та Ірландії. Західна Європа тим часом повинна бути залучена до Росії привабливістю природних ресурсів: нафти, газу та продовольства. НАТО розвалиться зсередини ».

« Путін дотримувався цієї поради до листа , і він, мабуть, відчув, що справи йдуть добре, коли він побачив, як заворушники розбивають вікна в залах Конгресу США, британського Brexit від Європейського Союзу та зростаючої залежності Німеччини від російського природного газу. Оскільки підрив Заходу йде так добре, Путін звернувся до сторінок тексту Дугіна, в яких він заявив: «Україна як незалежна держава з певними територіальними амбіціями становить величезну небезпеку для всієї Євразії» і «без вирішення української проблеми взагалі немає сенсу говорячи про континентальну політику», - підкреслив він Фон Дреле.

Видатний оглядач також задається питанням, що може тривати в генеральному плані Путіна- і Дугіна, як тільки йому вдалося анексувати Українуі відсунути її від Європи. «Дугін передбачає поступове поділ Європи на райони німецького та російського впливу, причому Росія сильно керує завдяки можливому оволодінню ресурсними потребами Німеччини. Коли Британія розсипається, а Росія підхоплює шматки, Євразійська імперія нарешті пошириться, за словами Дугіна, «від Дубліна до Владисвостока. '»

«Настільки ж важливо, як західні лідери серйозно сприймають містичну мегаломанію Дугіна, це так само актуально для Сі Цзіньпіна. Сі і Путін оголосили минулого місяця альянс для зменшення (впливу) Сполучених Штатів. Але за словами Дугіна, Китай також повинен впасти. Амбіції Росії в Азії потребуватимуть «територіального розпаду, поділу, політичного та адміністративного поділу [китайської] держави», - пише Дугін. Природним партнером Росії на Далекому Сході, за словами Дугіна, є Японія», - опублікувала The Post.

Нарешті, він каже: «У певному сенсі книгу Дагіна 600-сторінкову можна звести до однієї ідеї: неправильний союз виграв Другу світову війну. Якби Гітлер не вторгся в Росію, Британія могла б скасувати. Сполучені Штати залишилися б вдома, ізоляціоністські та розділені, а Японія керувала б стародавнім Китаєм як молодший партнер Росії». І він робить висновок на цьому плані: « Фашизм від Ірландії до Тихого океану. Маячний? Я сподіваюся, що так. Але марення стають важливими, коли їх сприймають тирани ».

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