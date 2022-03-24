«Ми прагнемо надихнути»: Grupo Firme до своїх історичних концертів на Foro Sol

ЕдуінКас та компанія зGrupo Firme зібралися нафорумі Sol Autodromo Hermanos Rodríguez, Мехіко, щоб розповісти свої прагнення та мрії про те, що, здається, є найбільшим досягненням їхньої кар'єри: три повні датина сцені виграли Rolling Stones, Мадонна, AC/DC , серед кількох інших.

Голосом самої групи їх тираж мав досягти форуму або для досягнення набагато менших цілей, тому що вони думали, що це велика відповідальність; однак «відро холодної води» продажу в рекордні терміни - це те, що змусило їх почати вірити в справжню магію Grupo Firme .

«Ми хотіли наповнити бліх, в Тіхуані і менеджер поставив Sol Forum в голову, я сказав, що якщо ми цього не зробимо, ми ніколи не дізнаємося, що його там немає, і тепер ми збираємося так. Колими почали робити більше речей, щоб бути тут, розум відкрився, і ми почали отримувати більш божевільні ідеї , і ми хотіли більше речей, і ми збираємося їх досягти», - сказав вокаліст групи.

Grupo Firme запевнив, що їхмета на кожному кроці, який вони приймають як художники, полягає виключно в тому, щоб надихнути інших на здійснення своїх мрій (Фото: Gustavo Azem/Infobae Mexico)

З іншого боку, вони запевнили, що жити з успіхом, який Grupo Firme принесла їм у своє життя, непросто, але вони намагаються адаптуватися до цього, і вони намагаються це найкращим чином, завжди піклуючись про кроки, які вони вживають, тому що повідомлення, яке вони хочуть донести до своєї аудиторії, - це те, що натхнення, що вони знають, що мрії завжди можна здійснити.

У цьому контексті він запевнив, що багато спільного з тим, як вони виглядають, одягаються та виражаються. «Коли настає успіх, якщо ми потрапимо сюди з шльопанці або шорти, ви скажете, pinche morro tacuache, це не схоже на художника, я не поважаю його», - сказав співак.

Все почалося, сказала вона, тому що вона побачила коментар від дами в соціальних мережах, яка сказала їй, що вона бере його лише в педі, і це поганий приклад для її сина, тому вона не хотіла піддавати його ні його відео, ні музиці. Осьтак відбулися зміни, щоб наблизитися до більшої кількості людей і виростити свою фан-базу.

«Він правий, я сказав їм, що ми збираємося відвезти його до томадера, ми потрапили в спортзал, що відбувається кардинальна зміна в житті і не бачити, що все інше ми беремо, ми намагаємося надихнути. Мине можемо піти битися з дамою, ми хочемо, щоб вона відчувала себе щасливою і привезла його на концерт, продано вже два квитки. Завжди так, як вони бачать вас, вони ставляться до вас», - сказав Едуін Каз.

Grupo Firme запевнив, що їхмета на кожному кроці, який вони приймають як художники, полягає виключно в тому, щоб надихнути інших на здійснення своїх мрій (Фото: Gustavo Azem/Infobae Mexico)

Нарешті, вони виставляли напоказ моду, яку вони почали як Grupo Firme, навіть один із ключів до успіху своєї слави: запис усіх видів дуетів зі своїми колегами в мексиканському регіоналі, незалежно від того, наскільки великим чи маленьким їхнє ім'я було в галузі.

Важливим, за їхсловами, було надання підтримки всім, хто почав з нуля, так само, як вони хотіли б бути підтримані. Цеврешті-решт вибухнуло і заохочувало інших робити те ж саме, що принесло користь всім.

«Grupo firme знаходиться на вершині, і має бути спад, але ми працюємо над тим, щоб зробити це дуже пізно, ми працюємо над тим, щоб він прийшов повільно, і ми почали робити дуети з багатьма людьми з регіону, і тема Grupo Firme, дружба, почала працювати. Регіонал почав робити багато дуетів, і це спрацювало для всіх нас, всі отримали вигоду від цього»

Нарешті, вони зізналися, що у них є кілька сюрпризів, починаючи від прем'єри пісні з колумбійським співаком Каміло, до стадіонного туру головними містами Мексики та США, а також дати, близької до розкриття на «найважливішому ярмарку в країні», чи буде це Національний ярмарок Сан-Маркос?

(Фото: Instagram/ @grupofirme)

Перша дата групи, оголошена 25 березня 2022 року на Foro Sol в CDMX, була продана в рекордні терміни. Менше45 хвилин. Ось так вони вирішили продовжити концерти, які можуть представляти рекорд сьогодні.

Друга дата, 26 березня, була розпродана до останнього квитка. Не залишився куточок вільним від величезного стадіону, який колись був домом бейсбольної команди Diablos Rojos. Очікується, поки що, приблизно 200 тисяч чоловік між усіма датами.

Остання дата була відкрита 24 березня 2022 року, ставши першою, яка відбудеться в мексиканській столиці. Повністю виснажені теж, шкода дати вам погані новини, але є хороша, тому що вони оголосили четверту дату до 7 травня.

Квитки продаються через систему Ticketmaster, по телефону, на її веб-сайті або в касах Паласіо-де-лос-Депортес, у Мехіко та у встановлених місцях у торгових центрах, магазинах тощо.

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