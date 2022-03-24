В Україні зафіксовано 5 загиблих журналістів та 148 злочинів проти ЗМІ

Львів (Україна), 24 березня українська влада зафіксувала загибель п'яти журналістів та 148 злочинів проти інформаторів та ЗМІ під час війни у цій країні. Про це повідомляє Український центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (Stratcom) у четвер. Крім того, 7 журналістів отримали поранення, шість викрадені, один зниклий безвісти; було п'ять інцидентів із вогнепальною зброєю проти інформаторів, одинадцять загроз смерті та чотири ЗМІ були окуповані або знищені російськими силами, повідомляє джерело. Всього 70 ЗМІ в країні повинні були припинити свою діяльність з моменту вторгнення російських військ в Україну 24 лютого. Джерело додало, що десять телевізійних веж були зруйновані, шість разів було порушено радіо- і телевізійне мовлення, загалом проти українських ЗМІ було скоєно 19 кіберзлочинів. Стратком також заявляє, що в Росії було чотири блокади щодо роботи українських ЗМІ в цій країні. НАЧАЛЬНИК INT-JAM/MJ