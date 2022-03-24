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Четвер 24 Березень 2022
Україна

В Україні зафіксовано 5 загиблих журналістів та 148 злочинів проти ЗМІ

Newsroom Infobae

24 Березень 2022

Львів (Україна), 24 березня українська влада зафіксувала загибель п'яти журналістів та 148 злочинів проти інформаторів та ЗМІ під час війни у цій країні. Про це повідомляє Український центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (Stratcom) у четвер. Крім того, 7 журналістів отримали поранення, шість викрадені, один зниклий безвісти; було п'ять інцидентів із вогнепальною зброєю проти інформаторів, одинадцять загроз смерті та чотири ЗМІ були окуповані або знищені російськими силами, повідомляє джерело. Всього 70 ЗМІ в країні повинні були припинити свою діяльність з моменту вторгнення російських військ в Україну 24 лютого. Джерело додало, що десять телевізійних веж були зруйновані, шість разів було порушено радіо- і телевізійне мовлення, загалом проти українських ЗМІ було скоєно 19 кіберзлочинів. Стратком також заявляє, що в Росії було чотири блокади щодо роботи українських ЗМІ в цій країні. НАЧАЛЬНИК INT-JAM/MJ