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Четвер 24 Березень 2022
Україна

Україна не бачить хороших переговорів щодо статусу Криму та Донбасу, повідомляє Ердоган

Newsroom Infobae

24 Березень 2022

Стамбул, 24 березня Україна досягає домовленостей на переговорах з Росією в різних аспектах, починаючи від її відносин з НАТО, роззброєння і офіційності російської мови, але «не може здатися правильним» вести переговори про статус Криму і Донбасу, - президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив у четвер. «У процесі, що триває в Білорусі, можна сказати, що є домовленості з деяких питань, будь то НАТО, будь то роззброєння, колективна безпека або офіційний статус російської мови. Але поза цим стоять питання Криму і Донбасу, і це, безумовно, може здатися неправильним для України», - сказав Ердоган, посилаючись на можливу відставку Києва з цих територій. Український півострів Крим був анексований Росією у 2014 році, а Москва визнала дві самопроголошені республіки Донбасу суверенними до вторгнення в Україну 24 лютого. Ердоган зробив ці заяви на зустрічі з турецькою пресою, транслювався в прямому ефірі на НТВ, після участі сьогодні у позачерговому саміті НАТО в Брюсселі, де також провів особисті зустрічі з президентом іспанського уряду Педро Санчесом, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Міністр британець Борис Джонсон, італієць, Маріо Драгі, а також президент Естонії Кая Каллас. Президент додав, що пропозиція президента України Володимира Зеленського, висловлена минулого понеділка, подати домовленості, про переговори з Росією на народний референдум, здалася йому «відповідною розсудливого лідера». Ердоган також повторив, що Туреччина залишається твердою у своїй позиції не визнавати анексію Криму. Президент Туреччини підкреслив, що він все ще працює над посередництвом між Зеленським та його російським колегою Володимиром Путіним, і що він буде готовий провести зустріч між двома «будь то в Анкарі, Стамбулі чи іншій провінції» в Туреччині. Він додав, що з початку війни «до Туреччини прибуло близько 60 тисяч українців» і що вони отримують допомогу від офіційних турецьких гуманітарних агентств. НАЧАЛЬНИК iut/ll/psh