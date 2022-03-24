Україна заявила, що знищила російський десантний корабель в порту Бердянськ

FILE PHOTO: The Russian Navy's large landing ship Orsk sets sail in the Bosphorus, on its way to the Mediterranean Sea, in Istanbul, Turkey, February 28, 2020. REUTERS/Yoruk Isik/File Photo

Учетвер ВМС України заявили, що знищили російський десантний корабель, пристикований в порту Бердянськ, на півдні країни, і підконтрольний російській армії.

Заява ВМС України стверджує, що це десантний корабель «Орськ» Чорноморського флоту ВМФ Росії.

«В окупованому порту Бердянська знищено кадровик «Орськ». Слава Україні!» ,написав військово-морський флот у своєму акаунті у Facebook.

Разом з повідомленням вони опублікували фотографію великого неушкодженого корабля та двох інших, здалеку, диму в порту та палаючого корабля, хоча чітко розрізнити, яке судно це таке, неможливо.

Біля міста Бердянська пролунали два гучних вибухи о 6.40 за місцевим часом.

ФОТО: Крани і кораблі видно в порту Азовського моря Бердянська, Україна 30 листопада 2018 року. Фото зроблено 30 листопада 2018 року. Рейтери/Гліб Гаранич

Бердянський порт, на Азовському морі, має стратегічне значення для російських окупантів як ключовий момент для вивезення боєприпасів, військової техніки та солдатів на південь України.

Бердянськ знаходиться в 70 кілометрах на південний захід від Маріуполя, місто, яке зараз перебуває в облозі росіян і де вже кілька днів тривають важкі бої.

У Бердянську з населенням 115 тисяч жителів росіяни зіткнулися з протестами з боку цивільного населення.

З 24 лютого Росія веде інвазивну війну проти України з важкими бомбардуваннями з повітря і від морських і важких артилерійських атак.

Атаки не обмежувалися військовими цілями, але також торкнулися житлових будинків, а також будівель, які служили притулками для цивільного персоналу.

(З інформацією від EFE та AFP)

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