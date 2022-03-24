Два санкційні матчі проти Корреа, Мохіки та Янкто

Мадрид, 24 березня Комітет з питань конкуренції Іспанської федерації футболу (RFEF) ввів два санкційні матчі проти аргентинського Анхеля Корреа (Atlético de Madrid), колумбійця Йохан Мохіка (Ельче) та чеського Якуба Янкто (Хетафе), після суперечки на двадцять дев'ятий день ЛаЛіги Сантандер. Корреа і Мохіка караються за статтею 117. Аргентинець, згідно з арбітражним актом, кричав арбітру Хосе Луїсу Мунуєрі Монтеро «оболонка вашої матері!» , а колумбієць назвав Мігель Анхель Ортіс Аріас «сволотом». Янкто призупинений за статтею 120 після виходу з лави протестуючи «роблячи жести розбіжності руками» з одним із рішень колегіального. Єрай Альварес (Атлетік), Коке Воскреччіон (Атлетико де Мадрид), Антоніо Барраган (Ельче), Мануель Моралес (Еспаньол), Жауме Коста, Антоніо Райо (Майорка), Оскар Трехо (Райо), Герман Пецзелла (Бетіс) та Аднан Янусай (Реал Сосьєдад) також був санкціонований, за червоний прямий Хорхе Куенка (Хетафе); і в застосування статті 122, побачивши червоний, перебуваючи на лавці, Аарон Есканделл (Гранада). Що стосується тридцятидругого дня LaLiga SmartBank, Уго Фрейле (Алькоркон) та Мішель Санчес (тренер Жирона) були санкціоновані двома суспензіями відповідно до статті 120 та Хав'єр Дельгадо (Понферрадіна), з 117 року. Так само були Айтор Санц (Тенеріфе), Алехандро Баена (Жирона), Віктор Гомес (Малага), Уго Рама (Ов'єдо), Джон Каррікабуру (Реал Сосьєдад Б), Пабло Гарсія (Спортинг), Саму Коста (Альмерія) та Гонсало Ескобар (Ібіца) відсторонений однією стороною, а в заяві статті 123.1 Фернандо Льоренте (Ейбар), як ну і лікар категорії eibarrés, XABvalencia, в застосуванні 118.