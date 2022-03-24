Два санкційні матчі проти аргентинського Анхеля Корреа та колумбійської Мохіки

Мадрид, 24 березня Комітет з питань конкуренції Іспанської федерації футболу (RFEF) ввів два санкційні матчі проти аргентинського Анхеля Корреа (Atlético de Madrid), колумбійця Йохан Мохіка (Ельче) та чеського Якуба Янкто (Хетафе), після суперечки на двадцять дев'ятий день ЛаЛіги Сантандер. Корреа і Мохіка караються за статтею 117. Аргентинець, згідно з арбітражним актом, кричав арбітру Хосе Луїсу Мунуєрі Монтеро «оболонка вашої матері!» , а колумбієць назвав Мігель Анхель Ортіс Аріас «сволотом». Янкто призупинений за статтею 120 після виходу з лави протестуючи «роблячи жести розбіжності руками» з одним із рішень колегіального. НАЧАЛЬНИК Jap/OG