Дванадцять людей загинули в результаті нападу повстанської групи CODECO в ДР Конго

Кіншаса, 24 Бер Щонайменше 12 людей загинули у північно-східній Демократичній Республіці Конго (ДРК) в середу ввечері в новій атаці повстанської групи Cooperativa для розвитку Конго (CODECO), підтвердили сьогодні активісти громадянського суспільства. «Нападники CODECO (...) вбили 12 людей і поранили кількох інших, спричинивши масове переміщення населення», - сказав президент громадянського суспільства групи міст Бахема Багуру - де стався напад -, Гедеон Діно, у заявах, зібраних у четвер місцевими ЗМІ. Напад стався минулої ночі в місті Цоцо, що належить до території Джугу і північно-східній провінції Ітурі. «Влада повинна зробити все можливе, щоб збільшити кількість солдатів у цьому районі, оскільки військових, які дислокуються тут, недостатньо, щоб адекватно реагувати на атаки цих повстанців», - вимагав політичний лідер Багема Багуру Лотуте Цзінунга. Цей напад стався в той же день, коли мирна місія ООН в ДРК (MONUSCO) визнала на прес-конференції з міста Гома, в сусідній провінції Північне Ківу, погіршення безпеки в «деяких районах» на сході країни. «Як відомо, ситуація з безпекою не покращується. Ми не повинні приховувати, що в деяких районах спостерігається тенденція погіршення», - зізнався заступник командувача MONUSCO генерал-майор Бенуа Чавана. Чавана, серед інших питань, розгорнула натиск Демократичних сил Союзників (ADF), групи угандійського походження, яка атакує мирних жителів, незважаючи на триваючі військові операції ДРК та Уганди армій. Він також попередив про «ознаки оновленої діяльності» М23, повстанської групи, яка виділялася як найсильніша в країні з 2012 по 2013 рік. Заступник командира блакитних шоломів також нарікав на недавню «еволюцію» повстанців CODECO, які за останні місяці атакували кілька населених пунктів внутрішньо переміщених осіб. CODECO народився в 2018 році з метою боротьби з зловживаннями з боку армії, хоча здійснила численні вбивства мирних жителів і примножила свої атаки за останній рік у провінції Ітурі. У середині листопада 2021 року підозрювані повстанці цієї збройної групи атакували кілька населених пунктів внутрішньо переміщених осіб також в Ітурі, внаслідок чого загинули десятки мирних жителів. Крім того, щонайменше 13 осіб загинули минулої суботи під час чергового нападу на табір для внутрішньо переміщених осіб, віднесених до CODECO. За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), CODECO закінчила життя понад 400 людей у 2021 році, ставши другою найсмертонішою міліцією в регіоні. З 1998 року східний ДРК був загруз у конфлікті, що підживлюється повстанськими ополченцями та атаками армійських солдатів, незважаючи на присутність МОНУСКО, з більш ніж 14 000 військ. Відсутність стабільних альтернатив та методів існування підштовхнуло тисячі конголезьких людей взяти на озброєння, і, за даними барометра безпеки Kivu (KST), цей регіон є полем битви щонайменше для 122 повстанських груп. НАЧАЛЬНИК Py-pm/па/ig