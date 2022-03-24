Туніський центральний банк стримує кібератаку

Туніс, 24 березня Пристрій комп'ютерної безпеки Центрального банку Тунісу (BCT) порушив кібератаку в середу, повідомляє Агентство національної інформаційної безпеки (ANSI). Агентство уточнило, що напад був відбитий зусиллями завдяки «скоординованим зусиллям» ANSI. BCT заявив, що зазнав певних порушень у певній діяльності, включаючи його веб-сайт, хоча не розкривав походження цієї атаки. Туніський центральний банк також запевнив, що всі дані в його системі є «повними та недоторканими», і наполягав на безперервності своїх послуг, пов'язаних з національною та міжнародною банківською системою. НАЧАЛЬНИК nrm/PDDP