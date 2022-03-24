Турам закликає до «революції думки» проти расизму та сексизму

Барселона, 24 березня Ліліан Турам, колишній футболіст Барселони серед інших клубів та чемпіон світу з Францією в 1998 році, стверджував, що «революція думки необхідна» для боротьби з расизмом та сексизмом, дві проблеми, які, на її думку, пов'язані з переважаючими політичними та економічними система. Колишній французький міжнародний відкрив цього четверга конференцію, що відбулася в Camp Nou Auditorium 1899 про роль спорту як інструменту соціальної інтеграції, організованої Фондом Barça та Радою з громадської дипломатії Каталонії (Diplocat). У розмові, яку модерувала журналістка Ріта Марцоа, Турам, яка розповіла про освіту в контексті спорту, нагадала, що расизм та сексизм «є культурними фактами», інтерналізованими в суспільстві, а також у світі футболу. «Коли я був гравцем, я почув звук мавпи, і вони сказали мені, що це не серйозно. Це було щось, що мене хвилювало, тому що у мене були колеги та менеджери, які сказали мені, що це несерйозно. Ми всі повинні вважати себе людьми. Революція думки необхідна», - розмірковував він. У зв'язку з цим колишній футболіст, який головує над фундаментом зі своїм ім'ям та співпрацює над різними проектами та діями з Фондом Барси, підкреслив, що якщо расизм існує, це тому, що є «політична воля», яка захищає її. Щоб захистити цю тезу, Турам навів приклад ситуацію, яку «деякі чорношкірі люди» переживають під час війни в Україні та труднощі, які вони мали у пошуку притулку в інших країнах Європейського Союзу, таких як Польща. «Расизм — це політична воля. На щастя, ми отримали українців, і це важливо. Ми вітаємо українців, тому що в Іспанії, Франції та інших країнах на користь цього існує політичний дискурс. Саме політичні заповіти не дозволяють нам приймати інших людей», - сказав він, посилаючись на відмову деяких країн приймати біженців від інших конфліктів. Турам закрив свою промову, закликаючи білих людей співпереживати іншим і не бути «нейтральним» перед обличчям «несправедливості», і закликав уряди до фіскальної політики, щоб краще перерозподілити багатство. У заході також взяла участь віце-президент соціальної зони ФК «Барселона» Олена Форт, яка заявила, що «такі дні, як сьогодні, допомагають вдосконалюватися і навчитися бути кращими». Генеральний секретар Диплокат Лаура Форестер висловилася в тому ж ключі, яка сказала, що «трансформація сили спорту через його цінності незаперечна», хоча вона уточнила, що вона не може стати «вирішенням усіх проблем» суспільства. НАЧАЛЬНИК ВМЦ

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