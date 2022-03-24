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Четвер 24 Березень 2022
Україна

Турам закликає до «революції думки» проти расизму та сексизму

Newsroom Infobae

24 Березень 2022

Барселона, 24 березня Ліліан Турам, колишній футболіст Барселони серед інших клубів та чемпіон світу з Францією в 1998 році, стверджував, що «революція думки необхідна» для боротьби з расизмом та сексизмом, дві проблеми, які, на її думку, пов'язані з переважаючими політичними та економічними система. Колишній французький міжнародний відкрив цього четверга конференцію, що відбулася в Camp Nou Auditorium 1899 про роль спорту як інструменту соціальної інтеграції, організованої Фондом Barça та Радою з громадської дипломатії Каталонії (Diplocat). У розмові, яку модерувала журналістка Ріта Марцоа, Турам, яка розповіла про освіту в контексті спорту, нагадала, що расизм та сексизм «є культурними фактами», інтерналізованими в суспільстві, а також у світі футболу. «Коли я був гравцем, я почув звук мавпи, і вони сказали мені, що це не серйозно. Це було щось, що мене хвилювало, тому що у мене були колеги та менеджери, які сказали мені, що це несерйозно. Ми всі повинні вважати себе людьми. Революція думки необхідна», - розмірковував він. У зв'язку з цим колишній футболіст, який головує над фундаментом зі своїм ім'ям та співпрацює над різними проектами та діями з Фондом Барси, підкреслив, що якщо расизм існує, це тому, що є «політична воля», яка захищає її. Щоб захистити цю тезу, Турам навів приклад ситуацію, яку «деякі чорношкірі люди» переживають під час війни в Україні та труднощі, які вони мали у пошуку притулку в інших країнах Європейського Союзу, таких як Польща. «Расизм — це політична воля. На щастя, ми отримали українців, і це важливо. Ми вітаємо українців, тому що в Іспанії, Франції та інших країнах на користь цього існує політичний дискурс. Саме політичні заповіти не дозволяють нам приймати інших людей», - сказав він, посилаючись на відмову деяких країн приймати біженців від інших конфліктів. Турам закрив свою промову, закликаючи білих людей співпереживати іншим і не бути «нейтральним» перед обличчям «несправедливості», і закликав уряди до фіскальної політики, щоб краще перерозподілити багатство. У заході також взяла участь віце-президент соціальної зони ФК «Барселона» Олена Форт, яка заявила, що «такі дні, як сьогодні, допомагають вдосконалюватися і навчитися бути кращими». Генеральний секретар Диплокат Лаура Форестер висловилася в тому ж ключі, яка сказала, що «трансформація сили спорту через його цінності незаперечна», хоча вона уточнила, що вона не може стати «вирішенням усіх проблем» суспільства. НАЧАЛЬНИК ВМЦ

АМ (відео)