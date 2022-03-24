Три муніципалітети Рісаральда в стані тривоги за викид попелу з вулкана Невадо-дель-Руїс

Після того, як вулканологічна та сейсмологічна обсерваторія оголосила жовту тривогу про вулкан Невадо-дель-Руїс через недавню сейсмічну активність, уряд Рісаральда попередив, що в найближчі дні падіння попелу може статися в муніципалітетах Санта-Роза, Перейра та Доскебрадас.

У діалозі з RCN Radio директор Офісу управління ризиками Risaralda Діана Кароліна Рамірес пояснила, що саме напрямок вітру, зафіксований останніми днями, який буде рухати вулканічний матеріал до департаменту.

Насправді, вдень цієї середи, 23 березня, Aeronáutica Civil повідомив, що через присутність вулканічного попелу в районі аеропорту Матеканья, в Перейрі, операції району постраждали протягом декількох годин.

«З цієї ж причини деякі процедури можуть вплинути і в аеропортах Карфагена та Вірменії. (...) Авіаоператори стежать за ситуацією, щоб мінімізувати вплив на користувачів», - додали повітряний орган.

Хоча операції в аеропорту Перейра повернулися до нормального стану через кілька годин, після попередження уряд Рісаральди закликав відомчі установи допомоги та громаду в цілому реалізувати плани дій, які можуть бути реалізовані на території у разі надзвичайної ситуації.

Так само уряд Рісаральди оголосив своїм жителям чотири дії, які можуть бути здійснені, у разі землетрусів та/або викидів золи у відомстві:

1. Знати показання евакуації та визначити місця зустрічі.

2. Брати участь в сверделках.

3. Отримайте свою аварійну валізу готовий.

4. Складіть план надзвичайних ситуацій громади.

Зі свого боку, Колумбійська геологічна служба повідомила, що продовжує стежити за еволюцією вулканічного явища. Таксамо він попросив колумбійців проконсультуватися та бути в курсі офіційної інформації, опублікованої з цього приводу на веб-сайті суб'єкта господарювання: www.sgc.gov.co.

Варто пам'ятати, що це не перший раз в цьому місяці, коли Колумбійська геологічна служба попередила про падіння попелу в районах, що оточують вулкан Невадо-дель-Руїс. 1 березня підприємство повідомило через свої інформаційні канали про те, що вулканічний матеріал повідомляється, що потрапляє в місто Манісалес та в муніципалітеті Вілла Марія.

«Через камери, встановлені в районі вулкана, та повідомлення чиновників Національного природного парку Лос-Невадос було зроблено підтвердження викидів газу та золи, пов'язаних з деякими з цих сигналів», - повідомили в Геологічній службі.

Враховуючи викид попелу з вулкана протягом цієї дати, суб'єкт повідомив, що жовте оповіщення буде підтримуватися в геологічній структурі, оскільки не виключено прискорення вулканічного процесу в ньому і, отже, зміни його діяльності.





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