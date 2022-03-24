Вони критикують Клаудію Лопес за те, що вона розповіла матері, яка стверджувала шкільні маршрути, що вона говорила «не знаючи»

Новий помилковий старт мера Боготи Клаудії Лопес залучив її до суперечки в соціальних мережах через відповідь, яку вона дала групі батьків, які докоряли їй за те, що не надавали шкільних маршрутів до кількох столичних державних шкіл.

Події відбулися минулої п'ятниці, 18 березня, але лише до цього тижня вони перейшли вірусними в соціальних мережах, після того, як радник Боготи Люсія Бастідас, яка є членом Зеленого Альянсу, тієї ж партії президента, опублікувала відео.

«Мер, вони не дали нам відповіді, ми хочемо відповіді, всередині (школа) вони нам нічого не сказали, яке рішення вони нам дають?» ,Відзначили присутніх учнів школи Рафаеля Бернала Хіменеса, розташованої на 30-й гонці з 75-й вулицею.

На ці твердження Клавдія Лопес наполегливо відповіла і, використовуючи знайомі терміни, запевнила одну з матерів, яка лаяла її в «розмові без знання».

Через кілька хвилин правитель сіла на велосипед, на якому він їхав, і покинув місце, не відповідаючи на прохання громадян, про які йде мова. «Він пішов і нічого не сталося», - сказав один з громадян.

Образи зовсім не впали в громадську думку, і кілька користувачів мережі на чолі з самою Лючією Бастідасом посилали різку критику бургомістра. «Ті ж батьки школи Рафаеля Бернала Хіменеса зіткнулися з Клавдією Лопесом щодо порушень в обслуговуванні маршрутів, яких ще не мають їхні діти, і повернули їм спину, Міністерство освіти також не відповідає. Чого вони чекають?» ,Поставив під сумнів лобіст.

Слід зазначити, що протести деяких батьків Боготи пов'язані з тим, що у кількох навчальних закладах міста є дефіцитні транспортні засоби для дітей, особливо тих, хто живе в сільській місцевості Сьюдад-Болівар, у якого дорослі відчайдушні, які не знають, як приймати і приведення немовлят до шкіл, так як у них немає грошей на оплату окремої послуги.

Однак, в умовах постійних скарг, Міністерство освіти наполягало на тому, щоб у них була вирішена проблема. Насправді секретар Една Бонілла неодноразово оголошувала, що Район працює над вирішенням цих проблем, і план надзвичайних ситуацій триває нормально.

Реакція мера Клавдії Лопес також отримала критику з боку урибізму. Наприклад, радник Андрес Фореро з Демократичного центру пішов на біг проти президента і допитав її за те, що вона не має співпереживання. «Він розмовляє, не знаючи, я пірнув». Це нещасна відповідь Клаудії Лопес на батьків, які просять її вирішити проблему, від якої вони страждають шкільними маршрутами. Яка зарозумілість і відсутність співпереживання з боку мера!» ,сказав урибіст лобіст.

Зі свого боку, кілька тижнів тому секретар мобільності Феліпе Рамірес пояснив у відео в соціальних мережах нові заходи, прийняті адміністрацією Лопеса для поліпшення мобільності немовлят на шосе Норте, які також стикаються з довгими годинами в транконах, щоб потрапити на навчання.

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