«Вони скажені»: Фернандес Норонья відповів Клаудіо XГонсалес

ХерардоФернандес Норонья, суперечливий федеральний депутат Лейбористської партії (PT), відповів на твіт проти четвертої трансформації що він опублікував Клаудіо Гонсалес Гуаджардо, засновник організації «Так для Мексики».

Через свій офіційний рахунок петиста стверджував, що опозиційний сектор «скажений» через те, як було встановлено рух у мексиканському суспільстві, що, з його точки зору, є революцією без насильства.

«Якщо ви це усвідомлюєте, тому ви так сердиті проти нашого руху, проти цієї ненасильницької революції, яка є четвертим кварталем. Abur @ClaudioXGG», - написав він цього четверга, 24 березня.

Петиста відповів на одного з Клаудіо X ' S твіти (Фото: Twitter/ @fernandeznorona)

І це те, що мексиканський бізнесмен щодня ділиться цитатами з стовпців думок або заяв персонажів, які показали позицію проти президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO), з цього приводу він поділився академіком Макаріо Шеттіно.

У тексті, на який посилався Гонсалес Гуахардо, оглядач також написав у своєму сегменті для El Financierсвою точку зору на нинішню федеральну адміністрацію та запевнив, що країну чекає безперспективне майбутнєчерез рішення, які президент Мексики прийняв з питань енергетики або політику, яку він назвав прелюдією до соціальних, економічних та політичних криз, що закінчується нинішнім шести-річним періодом.

Клаудіо XГонсалес та Густаво Хойос заснували Yes for Mexico, організацію проти уряду AMLO (Фото: Cuartoscuro)

Однак політик, що належить до 4T, не вперше відповів на повідомлення бізнесмена, оскільки місяці тому він також зробив це, щоб зрозуміти, що в 2024 році у Федеральному виконавчому відомстві відбудеться «продовження проекту трансформації».

«Ми їх знову переможемо», були слова, які найбільше обрамляли відповідь того дня, коли законодавець знову підкреслив, що що Найбільше турбує протистояння те, що Четверта трансформація - це «революція без насильства».

Херардо Фернандес Норонья був постійним критиком дій Клаудіо Х.Гонсалеса (Фото: Палата депутатів)

Позиція петисти була пов'язана з тим, що X. Гонсалес у вересні 2021 року написав, що Мексика переживає різні конфлікти, які «сильно впливають на нас» ; однак бізнесмен запевнив, що така ситуація не буде тривалою, оскільки громадяни знайдуть шлях до уряду, крім Національнийрух регенерації ( Морена ).

Віннавіть довіряв, що до 2024 року почнеться «епоха після 4 Q»; однак він попросив підтримки всіх людей, щоб «зіграти» свою роль і досягти довгоочікуваного завдання, тобто, щоб опозиція повернулася на президентське крісло.

«Мексика може зробити більше, ніж Морена і 4-й. Те, що ми переживаємо, впливає на нас сильно, але це не закінчить нас. Мексика знайде, в епоху після 4т - якій я довіряю, почнеться в 24 році - шлях до переможної Мексики для всіх. Ми всі покликані грати свою роль», - написав він у своїх соціальних мережах.

І варто зазначити, що група « Так для Мексики » характеризувалася як блок, який виступає проти всіх дій, вжитих федеральною адміністрацією на чолі з президентом Андресом Мануелем Лопесом Обрадором , яких називали «месія» у кількох, тому вони наполягли на тому, що Відкликання Мандата - це лише вправа «задовольнити его» Табаскене.

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