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Четвер 24 Березень 2022
Україна

Це пункти вакцинації проти covid-19 у Боготі на четвер, 24 березня

Міністерство охорони здоров'я також оголосило пункти, де будуть проводитися безкоштовні аналізи на хворобу

Newsroom Infobae

24 Березень 2022
Vista de unas vacunas de AstraZeneca contra la covid-19 en Bogotá, en una fotografía de archivo. EFE/ Carlos Ortega
Vista de unas vacunas de AstraZeneca contra la covid-19 en Bogotá, en una fotografía de archivo. EFE/ Carlos Ortega

Нацей четвер, 24 березня, органи охорони здоров'я колумбійської столиці оголосили, що в місті буде кілька пунктів вакцинації для людей, які хочуть бути щеплені проти covid-19, хвороби, яка викликає новий коронавірус sars-cov-2.

Міськавлада охорони здоров'я, які наполягають на тому, щоб жителі міста були вакциновані та закінчили свої схеми , щоб запобігти стражданню від нової хвороби, яка виявилася смертельною у неімунізованих людей.

Сайти, де ви будете застосовувати дози з 8 ранку до 5 години дня, будуть:


Напівночі міста:

- Торговий центр «Сантафе»

- Торговий центр «Булевар Ніза»

- Торговий центр Cafam Floresta

- Торговий центр Parque Colina

- Торговий центр Hacienda Santa Barbara

- Санітас Тоберін


НаЗаході:

- Торговий центр El Eden

- Торговий центр Портал 80

- Торговий центр Hayuelos

- Торговий центр Дорадо Плаза

- Міжнародний аеропорт Ель-Дорадо

- ТЦ «Імперіал»

- Торговий центр Нуестро Богота

- Колізей Тібабуї (до 16:00)

- Торговий центр «Титан Плаза»

- Компенсувати гонку 68 авеню

- Корферіас паркувальна вежа

- Площа Ремісників (до 16:00)

- Намет в торговому центрі Gran Estación


Уцентрі:

- Торговий центр Молл Плаза

- Торговий центр Galerias (до 16:00)

- Санітас зони В

- Площа метеликів у Сан-Вікторіно (до 16:00)


Напівдні:

- Торговий центр Плаза-де-лас-Амерікас

- Торговий центр Пасео Вілья-дель-Ріо

- Бібліотека Ель Тінталь

- Колізей Каетано Канїсарес

- Колізей El Tunal (7 ранку до 16:00)

- Південний термінал

Тести ПЛР Covid-19 - Богота Колумбія-07-10-2021
Архівна фотографія. На зображенні громадянин тестується на covid-19 в одному з пунктів, встановлених у Боготі. Фото: Колпренса - Каміла Діас

Міністерствоохорони здоров'я також оголосило сайти, де будуть проводитися безкоштовні тести, щоб визначити, чи є у вас covid-19, де вони служать з 9 ранку, і поки поставки тривають. Пункти такі:


Напівдні:

- Центр здоров'я Прімеро де Майо (22-а вулиця Південна № 8 A-58)

- Парк Боске-де-Сан-Карлос (гонка 12 F # 30-61 південь)

- Мікрорайонний парк Санта-Інес Сур (гонка 5-й схід № 29 -00 на південь)

- Кутовий парк Санта-Люсії (44-а вулиця Південна # 24-01)

- Торговий центр Міцентро Ель Порвенір (54-а вулиця F sur # 94-18)

- Меріленд Вудс комунальний зал (74-а вулиця Б Південна #80 P-91)

- Суперкад Лас Амерікас (проспект Каррера 86 # 43-55)


Уцентрі:

- Бібліотека Луїса Анхеля Аранго (11-а вулиця № 4-14)

- Телеком-сквер (23-а вулиця № 13-15)


Напівночі:

- Парк Санта Лідія (гонка 18 А # 182-98)

- Парк урбанізації автопіста Lago de Chapinero (гонка 16 A # 78-50)

- Пішохідний міст Prado de Transmilenio станція (західна сторона) (Північна автомагістраль # 128 A-75)


НаЗаході:

- Рекуператор навколишнього середовища Леон Верде (гонка 68 H # 75-50)

- Парк Алькасарес (проспект Каррера 24 # 71-25)

- Парк скульптур Obelisco (проспект 24-а вулиця № 57-42)

- Діагональ до IPS Віррей Соліс (гонка 67 № 4 G-68)

- Надкада Америки (проспект Каррера 68 # 43-55)


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