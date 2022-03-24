Це пункти вакцинації проти covid-19 у Боготі на четвер, 24 березня

Vista de unas vacunas de AstraZeneca contra la covid-19 en Bogotá, en una fotografía de archivo. EFE/ Carlos Ortega

Нацей четвер, 24 березня, органи охорони здоров'я колумбійської столиці оголосили, що в місті буде кілька пунктів вакцинації для людей, які хочуть бути щеплені проти covid-19, хвороби, яка викликає новий коронавірус sars-cov-2.

Міськавлада охорони здоров'я, які наполягають на тому, щоб жителі міста були вакциновані та закінчили свої схеми , щоб запобігти стражданню від нової хвороби, яка виявилася смертельною у неімунізованих людей.

Сайти, де ви будете застосовувати дози з 8 ранку до 5 години дня, будуть:





Напівночі міста:

- Торговий центр «Сантафе»

- Торговий центр «Булевар Ніза»

- Торговий центр Cafam Floresta

- Торговий центр Parque Colina

- Торговий центр Hacienda Santa Barbara

- Санітас Тоберін





НаЗаході:

- Торговий центр El Eden

- Торговий центр Портал 80

- Торговий центр Hayuelos

- Торговий центр Дорадо Плаза

- Міжнародний аеропорт Ель-Дорадо

- ТЦ «Імперіал»

- Торговий центр Нуестро Богота

- Колізей Тібабуї (до 16:00)

- Торговий центр «Титан Плаза»

- Компенсувати гонку 68 авеню

- Корферіас паркувальна вежа

- Площа Ремісників (до 16:00)

- Намет в торговому центрі Gran Estación





Уцентрі:

- Торговий центр Молл Плаза

- Торговий центр Galerias (до 16:00)

- Санітас зони В

- Площа метеликів у Сан-Вікторіно (до 16:00)





Напівдні:

- Торговий центр Плаза-де-лас-Амерікас

- Торговий центр Пасео Вілья-дель-Ріо

- Бібліотека Ель Тінталь

- Колізей Каетано Канїсарес

- Колізей El Tunal (7 ранку до 16:00)

- Південний термінал

Архівна фотографія. На зображенні громадянин тестується на covid-19 в одному з пунктів, встановлених у Боготі. Фото: Колпренса - Каміла Діас

Міністерствоохорони здоров'я також оголосило сайти, де будуть проводитися безкоштовні тести, щоб визначити, чи є у вас covid-19, де вони служать з 9 ранку, і поки поставки тривають. Пункти такі:





Напівдні:

- Центр здоров'я Прімеро де Майо (22-а вулиця Південна № 8 A-58)

- Парк Боске-де-Сан-Карлос (гонка 12 F # 30-61 південь)

- Мікрорайонний парк Санта-Інес Сур (гонка 5-й схід № 29 -00 на південь)

- Кутовий парк Санта-Люсії (44-а вулиця Південна # 24-01)

- Торговий центр Міцентро Ель Порвенір (54-а вулиця F sur # 94-18)

- Меріленд Вудс комунальний зал (74-а вулиця Б Південна #80 P-91)

- Суперкад Лас Амерікас (проспект Каррера 86 # 43-55)





Уцентрі:

- Бібліотека Луїса Анхеля Аранго (11-а вулиця № 4-14)

- Телеком-сквер (23-а вулиця № 13-15)





Напівночі:

- Парк Санта Лідія (гонка 18 А # 182-98)

- Парк урбанізації автопіста Lago de Chapinero (гонка 16 A # 78-50)

- Пішохідний міст Prado de Transmilenio станція (західна сторона) (Північна автомагістраль # 128 A-75)





НаЗаході:

- Рекуператор навколишнього середовища Леон Верде (гонка 68 H # 75-50)

- Парк Алькасарес (проспект Каррера 24 # 71-25)

- Парк скульптур Obelisco (проспект 24-а вулиця № 57-42)

- Діагональ до IPS Віррей Соліс (гонка 67 № 4 G-68)

- Надкада Америки (проспект Каррера 68 # 43-55)





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