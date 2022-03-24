Це пункти вакцинації проти covid-19 у Боготі на четвер, 24 березня

Нацей четвер, 24 березня, органи охорони здоров'я колумбійської столиці оголосили, що в місті буде кілька пунктів вакцинації для людей, які хочуть бути щеплені проти covid-19, хвороби, яка викликає новий коронавірус sars-cov-2.
Міськавлада охорони здоров'я, які наполягають на тому, щоб жителі міста були вакциновані та закінчили свої схеми , щоб запобігти стражданню від нової хвороби, яка виявилася смертельною у неімунізованих людей.
Сайти, де ви будете застосовувати дози з 8 ранку до 5 години дня, будуть:
Напівночі міста:
- Торговий центр «Сантафе»
- Торговий центр «Булевар Ніза»
- Торговий центр Cafam Floresta
- Торговий центр Parque Colina
- Торговий центр Hacienda Santa Barbara
- Санітас Тоберін
НаЗаході:
- Торговий центр El Eden
- Торговий центр Портал 80
- Торговий центр Hayuelos
- Торговий центр Дорадо Плаза
- Міжнародний аеропорт Ель-Дорадо
- ТЦ «Імперіал»
- Торговий центр Нуестро Богота
- Колізей Тібабуї (до 16:00)
- Торговий центр «Титан Плаза»
- Компенсувати гонку 68 авеню
- Корферіас паркувальна вежа
- Площа Ремісників (до 16:00)
- Намет в торговому центрі Gran Estación
Уцентрі:
- Торговий центр Молл Плаза
- Торговий центр Galerias (до 16:00)
- Санітас зони В
- Площа метеликів у Сан-Вікторіно (до 16:00)
Напівдні:
- Торговий центр Плаза-де-лас-Амерікас
- Торговий центр Пасео Вілья-дель-Ріо
- Бібліотека Ель Тінталь
- Колізей Каетано Канїсарес
- Колізей El Tunal (7 ранку до 16:00)
- Південний термінал
Міністерствоохорони здоров'я також оголосило сайти, де будуть проводитися безкоштовні тести, щоб визначити, чи є у вас covid-19, де вони служать з 9 ранку, і поки поставки тривають. Пункти такі:
Напівдні:
- Центр здоров'я Прімеро де Майо (22-а вулиця Південна № 8 A-58)
- Парк Боске-де-Сан-Карлос (гонка 12 F # 30-61 південь)
- Мікрорайонний парк Санта-Інес Сур (гонка 5-й схід № 29 -00 на південь)
- Кутовий парк Санта-Люсії (44-а вулиця Південна # 24-01)
- Торговий центр Міцентро Ель Порвенір (54-а вулиця F sur # 94-18)
- Меріленд Вудс комунальний зал (74-а вулиця Б Південна #80 P-91)
- Суперкад Лас Амерікас (проспект Каррера 86 # 43-55)
Уцентрі:
- Бібліотека Луїса Анхеля Аранго (11-а вулиця № 4-14)
- Телеком-сквер (23-а вулиця № 13-15)
Напівночі:
- Парк Санта Лідія (гонка 18 А # 182-98)
- Парк урбанізації автопіста Lago de Chapinero (гонка 16 A # 78-50)
- Пішохідний міст Prado de Transmilenio станція (західна сторона) (Північна автомагістраль # 128 A-75)
НаЗаході:
- Рекуператор навколишнього середовища Леон Верде (гонка 68 H # 75-50)
- Парк Алькасарес (проспект Каррера 24 # 71-25)
- Парк скульптур Obelisco (проспект 24-а вулиця № 57-42)
- Діагональ до IPS Віррей Соліс (гонка 67 № 4 G-68)
- Надкада Америки (проспект Каррера 68 # 43-55)
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