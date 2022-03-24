Війна знизила прогноз глобального економічного зростання на один пункт у 2022 році

Женева, 24 бер ООН сьогодні знизила прогноз глобального економічного зростання на 2022 рік на один пункт, з 3,6% вона підрахувала півроку тому до 2,6 відсотка, в результаті негативних економічних наслідків війни в Україні, вже видно в різкому зростанні цін на продукти і паливо на світовий ринок. Це скорочення прогнозу означатиме, що світова економіка зросте менше, ніж удвічі більше, ніж минулого року, коли глобальний ВВП збільшився на 5,5%, згідно зі звітом, опублікованим сьогодні Конференцією ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). «Глобальні економічні перспективи швидко погіршуються», - сказала Генеральний секретар ЮНКТАД Ребека Гриншпан, яка прогнозувала, що країни, що розвиваються, «отримають тягар» цього уповільнення. НАЧАЛЬНИК ABC/тобто