ООН ухвалила резолюцію, яка закликала припинити вторгнення Росії в Україну: проти яких країн проголосували

Names of countries are seen on the screen as the voting starts during a special session of the U.N. General Assembly on Russia's invasion of Ukraine, at the United Nations headquarters in New York City, New York, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Brendan McDermid

ГенеральнаАсамблея ООН знову закликала в четвер до «негайного припинення» військових дій Росії в Україні, а також «всіх нападів на мирні та цивільні цілі», у другій резолюції менш ніж за місяць, яка не є обов'язковою.

Маючи140 голосів «за», 5 проти (Росія, Сирія, Північна Корея, Еритрея та Білорусь) та 38 утримань, міжнародне співтовариство в переважній більшості схвалило цю нову резолюцію, подану Україною та Мексикою та Францією, про «гуманітарні наслідки російської агресії», що менше понад місяць спричинили витіснення 10 млн осіб, 3,5 млн з них біженці за кордоном, половина дітей.

Через свого речника Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш наголосив на важливості прийняття членами організації гуманітарної резолюції, але перш за все, що вони роблять це, виявляючи єдність.

Цей результат свідчить про те, що відмова міжнародної спільноти від вторгнення Росії на українську територію майже схожа на те, що продемонстрували 2 березня минулого року, коли була прийнята резолюція, яка «розгорнула» російську агресію і закликала до її негайного припинення.

Результати голосування видно на екрані під час спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН з вторгнення Росії в Україну, в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, Нью-Йорку, США, 24 березня 2022 року. РЕЙТЕРИ/Брендан Макдермід

З іншого боку, Рада Безпеки ООН у середу відхилила запропоновану Росією резолюцію щодо гуманітарної ситуації в Україні, текст, який західні держави заперечували як цинічну спробу прикрити свою агресію проти сусідньої країни.

Москва зазнала чіткої дипломатичної поразки, оскільки лише Китай підтримав свою ініціативу, а інші тринадцять членів Ради Безпеки утрималися від блоку. Таким чином, резолюція значно не вистачила дев'яти голосів, необхідних для просування вперед, і не дозволила країнам, таким як Сполучені Штати, від необхідності використовувати своє право вето, щоб заблокувати його.

Російський текст назвав, серед іншого, повагою до «гуманітарних принципів», засуджував напади на мирних жителів і закликав до переговорів про припинення вогню в Україні, але ні в якому разі не згадував про причини кризи в країні, тобто російського вторгнення.

Засідання Ради Безпеки ООН, на тлі вторгнення Росії в Україну, в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, Нью-Йорк, США, 23 березня 2022 року.

«Справді неприпустимо, щоб Росія мала сміливість представити резолюцію, яка закликає міжнародне співтовариство вирішити гуманітарну кризу, яку створила лише Росія»,- заявила посол США Лінда Томас-Грінфілд, яка звинуватила Москву у спробі використати ООН для висвітлення своїх дій.

«Якщо Росія так стурбована цивільним населенням, залишається лише одне: припинити наступ і вивести свої війська з України», - додав представник Франції Ніколя де Рів'єр.

(З інформацією від EFE та AFP)

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