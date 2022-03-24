За оцінками ООН, економіка Росії в 2022 році впаде на 7,3%

Женева, 24 березня російська економіка, країна, зазнала інтенсивних міжнародних санкцій внаслідок вторгнення в Україну, впаде на 7,3 відсотка у 2022 році, за оцінками Конференції ООН з розвитку ООН (ЮНКТАД) у четвер у своєму оновленому прогнозному звіті. Шість місяців тому агентство ООН прогнозувало, що російська економіка в цьому році виросте на 2,3%, але з огляду на економічні наслідки війни, воно вирішило знизити цей прогноз на 9,6 пункту і таким чином передбачити, що Росія буде країною, яка найбільше постраждала від економічних наслідків війни, яка почалася місяць тому. В результаті цього зменшення, ЮНКТАД також прогнозує, що економіка Європи зросте лише на 0,9 відсотка, порівняно з 3 відсотками, оцінками півроку тому, відсоток, який поставить Старий континент значно нижче очікуваного збільшення ВВП в Америці (2,4 відсотка) та Азії (3,8 відсотка). НАЧАЛЬНИК ABC/оголошення