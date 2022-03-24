Заява Франсії Маркеса, яка спровокувала гнів Сезара Гавірії та розрив петрианства

Після того, як Франсія Маркес ратифікувала себе як формулу віце-президента кандидата в президенти Густаво Петра на стороні Історичного пакту, слова, які він висловив проти колишнього президента та директора Ліберальної партії Сезара Гавірії, засмутили його і вирішив розірвати діалоги з Історичний пакт.

На що Гавірія відповів за допомогою заяви, він зазначив, що діалог з Історичним пактом є «нездійсненним» , і назвав переговори з тією лівою та лівою лівою платформою «закінченою» .

Крім того, колишній президент заявив, що «політика ненависті, гніву і підлості не йде з Ліберальною партією» і що «основною причиною» його зустрічі з Петром кілька тижнів тому було «інформувати кандидата про те, що я абсолютно несприятливий для вираження деяких політичних лідерів цього кандидата Петра довелося зупинити ».

Нарешті, він додав: «Поки я президент Ліберальної партії, я закінчую деякі розмови, які я планував мати з цим політичним сектором! Менідуже шкода, що Історичний пакт вважає, що його запальна мова - це те, що ми колумбійці можемо святкувати. Він бажає, щоб наша країна не очікувала тієї мови та ставлення, які приведуть нас до більшого насильства та тотального протистояння між її силами, економічними, соціальними та політичними».

Цим поділилася Ліберальна партія в своїх мережах. Фото: Твіттер @PartidoLiberal





Внутрішні переломи Історичного пакту через можливе приєднання колишнього президента Сезара Гавірії, сьогодні директора Ліберальної партії, були підтверджені в дебатах, організованих журналом Semana та газетою El Tiempo, минулого 8 березня, коли претенденти ГуставоПетро та Франсія Маркес зіткнулися з цим питанням.

Під час одного з питань їм було поставлено запитання, чи це перевага союзника з лібералізмом, ситуацією, яку Маркес, соціальний лідер та кандидат на демократичний полюс, жорстоко поставив під сумнів.

«Я думаю, що країна втомилася від корупції і вони хочуть реальних змін. Пакт з Гавірією означає більше те саме, тому що він є частиною тих, хто змусив країну жити в кризу, яку ми переживаємо, голод і корупцію», - сказав він, у свою чергу, закликаючи об'єднатися з меншинами, такими як жінки, молодь та ЛГБТІК+спільнота.

«Там немає можливості зустрітися, бо що таке пакт з Гавірією? продовжувати розділяти країну, вважаючи, що це їхня маєток; вважаючи, що країна є їхньою власністю, і що тоді вони повинні засудити колумбійський народ жити в умовах, в яких ми живемо», - критикував кандидат в афро, який підкреслив, що вона прийшла до петрианства, тому що хоче змін Колумбія.

Крім того, він повторив свої стрімкі позиції проти Сезара Гавірії, який правив нацією між 1990 і 1994 роками; крім того, він був занурений у кілька останніх урядів. Насправді їх колектив приєднався до лавки уряду Івана Дука, і їхпідтримка була трансцендентною для сьогоднішнього президента, щоб перемогти Петра у другому президентському турі 2018 року.

«Зробити пакт з тими, хто поглибив неолібералізм в цій країні, - це помилка і помилка. Інша справа - ліберальні бази. Інша справа - Ліберальна партія. Інша справа - це люди, чоловіки та лідери, які там. Це не те, що представляє Гавірія. Я наполягаю: це помилка, щоб країна погодилася з тим, хто був батьком лібералізму і з ким поглибилася корупція, що сьогодні не дозволяє багатьом громадам жити гідно», - сказала Франція.

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