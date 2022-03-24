Президент Панами відвідає Колумбію 22 квітня

Богота, 24 березня Президент Панами Лорантіно Кортісо 22 квітня відвідає Колумбію, щоб обговорити зі своїм колегою Іваном Дуке різні питання двостороннього та регіонального інтересу, повідомило МЗС у четвер. Зустріч Duque y Cortizo відбудеться в Монтерії, столиці Карибського департаменту Кордоби, заявила віце-президент та міністр закордонних справ Колумбії Марта Лусія Рамірес на зустрічі з іноземними кореспондентами, на якій вона розповіла про міжнародний порядок денний країни протягом майже п'яти місяців для чинної влади. За словами Раміреса, Монтерія була обрана місцем зустрічі з децентралізації міжнародного порядку денного уряду і тому, що «Кордова - це департамент, близький до Панами, з розвитком сільського господарства, тваринництва та туризму», який цікавить сусідню країну. Дві країни поділяють кордон у 266 кілометрів, повністю джунглі, через які щодня подорожують сотні мігрантів з різних куточків світу, прагнучи досягти Північної Америки, що спричинило міграційну кризу, яка перевищує потужності двох урядів. Кортізо, який вступив на посаду 1 липня 2019 року, здійснив перший візит до Колумбії 13 листопада того ж року, і незважаючи на пандемію, два уряди провели зустрічі для обговорення питання міграції. МІЖНАРОДНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ Віце-президент і канцлер також заявив, що в найближчі два місяці президент Дуке здійснить офіційні візити до Японії, Сінгапуру та Туреччини, а також планує взяти участь у саміті Америки, який відбудеться в Лос-Анджелесі (США) в червні. Щодо її міжнародного порядку денного як канцлера, Рамірес заявив, що наступного тижня поїде до Дубая, щоб взяти участь в якості гостя на двох форумах, а 4 та 5 квітня на саміті Global Diaspora, який відбудеться в Дубліні. Рамірес також прийме міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу 17 квітня в Боготі та колишнього Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна 27 квітня, який візьме участь у Міжнародному книжковому ярмарку Боготи (Filbo). НАЧАЛЬНИК JOC/ime/dmt