Місце, яке він запропонував Агуеро на чемпіонат світу, дебют цитованої молоді та його мрія про нічию: 13 фраз від Скалоні перед Венесуелою

Soccer Football - South American Qualifiers - Argentina training - Ezeiza, Buenos Aires, Argentina - March 23, 2022 Argentina coach Lionel Scaloni during training REUTERS/Agustin Marcarian

Кожен день, який проходить, на один день менше на шляху до чемпіонату світу в Катарі. Зі спокоєм бути однією з 17 команд, які зіграють на Близькому Сході з 21 листопада, аргентинська команда зіткнеться з двома останніми виступами за плей-офф. Цієї п'ятниці він отримає Венесуелу в Ла-Бомбонера, а наступного вівторка поїде до Гуаякіля, щоб зіткнутися з Еквадором Густаво Альфаро.

Напередодні матчу проти Винотинто, в якому на лавці буде історичний аргентинський тренер, як Хосе Нестор Пекерман, Ліонель Скалоні розмовляв зі ЗМІ та посилався на кілька питань. Серед найвидатніших - роль, яку хоче зіграти Серхіо Агуеро, якщо він приєднається до делегації на Чемпіонаті світу, сьогодення Мессі , яким буде шанс Пауло Дибали на шляху до чемпіонату світу та рішення назвати кількох молодіжних гравців з великою проекцією на майбутнє збірної.

НАЙКРАЩІЦИТАТИ ВІД ЛІОНЕЛЯ СКАЛОНІ

Озброюючикоманду відсутністю та наявністю Мессі: «У лінії останніх дзвінків, як з травмами, так і покараннями, ми не можемо мати того списку, який ми хотіли б, слід також сказати, що хлопці завжди відповідають. Леву в порядку, він тренувався нормально. Після процесу він доступний для гри, і, сподіваємось, у нього буде хороший матч».

Армані, заголовок: «Завтра Франко рятує, а потім ми оцінюємо, чи зможемо ми дати шанс іншому хорошому товаришеві по команді. Це нам зрозуміло. Давайте почекаємо, щоб відмовитися від команди. Ми будемо чекати сьогоднішнього тренінгу, щоб побачити Анхель Ді Марія і Корреа».

ДзвінокДибали: «Я говорив з ним, коли ми давали попередній список, коли він перебував у процесі одужання. Ми, технічно, не обговорювали це. Нам потрібно, щоб він був добре, щоб бути в повному стані. Ми не робимо йому прихильності, щоб викликати його, якщо він не з ритмом. Він відсутній на чемпіонаті світу. Нам потрібно, щоб він був в повному стані. Ось чому це так впливно, коли я пішов. Його цінують всі. В іншому випадку це дає переваги. А інші мають той плюс, який, коли він прийшов, він не міг».

Можливийсписок Кубка світу: «У списку 26, чим раніше ми знаємо, тим краще. Це відкриє хорошу можливість для тренерів, щоб мати можливість працювати над цим».

Можливароль Агуеро в Катарі: «Серхіо більш ніж зрозуміло, що він добре сприймається. Дуже важливо, щоб ми знали, яку роль вона може зіграти. Не те, щоб це було. Стало зрозуміло, чого я від нього хочу, я говорив про це і хочу, щоб він був з нами. Зрештою, я думаю, що він прийде з нами на чемпіонат світу. Він заслуговує на визнання, і де б він не пішов, він залишить образ аргентинського футболу добре і з чіткою роллю. Я хотів би, щоб ви були навколо своїх товаришів по команді. Нехай він принесе нам все, що могло статися на чемпіонаті світу, близьке до гравців. Тренерський штаб має людей, які близькі до гравців, але з людиною такого калібру, будучи зрозумілішим щодня та з хорошого джерела, для нас це важливо. І як образ, я не думаю, що там краще».

Йоговозз'єднання з Пекерманом: «Трохи дивно, що я повинен зіткнутися з ним, знаючи, що він представляв для мене та хлопців, які перебувають у тренерському штабі з цим молодіжним процесом. Ми намагаємося зробити те ж саме зараз, зі старшими та неповнолітніми. Ми будемо вічно вдячні, поза футболом, зовні. Одне задоволення стикатися з вами. Я дам йому обійняти. Це ознаменувало епоху, як у неповнолітніх, так і у старших, і сьогодні ми намагаємося зробити те ж саме. Нехай не буде різниці в лікуванні гравця з U17 або майора».

Чомувін вирішив процитувати кількох малолітніх: «Ці хлопці, скільки б вони не грали зі збірною, не загороджені від гри з нами. Тут немає блокування будь-якого сенсу. Ми хочемо, щоб вони тренувалися з U20, з найвищим, і до наступного дзвінка вони підуть. Але поки вони не досягли віку, їх не можна заблокувати. Це не ідея. Це хлопці, які, на нашу думку, можуть дати нам стрибок у якості. Рішення буде їхнім, навіть якщо вони грають завтра на хвилину. З їх німи умовами ми не можемо дивитися в інший бік, і ми повинні скористатися тим, що вони можуть грати в національній збірній. Ми дуже задоволені тим, як вони були надані. Наша ідея полягає в тому, що вони знають, яка атмосфера національної збірної».

Скалоні під час тренування збірної Аргентини (REUTERS/Агустін Маркаріан)

Шанстренуватися в Європі в середині року: «Наша ідея полягає в тому, що як тільки ліги закінчаться, мати можливість пройти шість, сім днів тренувань і побачити, з чим ще суперником ми можемо грати. Також слід враховувати, що хлопчики родом з дуже довгого сезону. Ви повинні грати з цим, тренуванням та відпусткою хлопчиків. Марно, щоб вони зосереджувалися протягом 25 днів. Ми будемо грати з цим».

Чогови очікуєте від розіграшу чемпіонату світу: «У тренерському штабі є та, яка має програму, і вона змінює вас. Неможливо, що коли жеребкування закінчується, він говорить «Це добре». Ми повинні чекати, коли це станеться. Гра в неї - це унікальний випадок. Важливо - добре приїхати і знати, чого ми хочемо. Сподіваюся, ми підемо прямо до раунду 16 (сміється)».

ВідсутністьЛаутаро Мартінес: «Статистика Лаутаро нормальна для нього, тому що він наш 9. Що стосується голів, то в команді все добре. Що стосується заміни, то ми знаємо, що у нас є різні варіанти. Відповідно до того, що ми хочемо в кожній грі. Це не те, про що ми турбуємося. Подумайте про те, що може статися, якщо вони не є... ось як ми хороші, із замінами, теж. Завтра інші мають можливість показати, що в команді все добре»

Якце робить Мессі після усунення ПСЖ: «Йому комфортно, йому все гаразд. Нехай він засвоює ту групу, яка є ще однією. Що стосується ситуації їх ньої команди, то я думаю, що ПСЖ добре грав і домінував у матчі. Він залишився поза Лігою чемпіонів, він погано грав, але на цьому стадіоні бувають випадки, коли достатньо однієї речі, щоб все змінилося. Я думаю, що ситуація не впливає на нього, і завтра він має можливість попрощатися з Аргентиною найкращим чином, сподіваючись, що майбутнє буде кращим»

Грав Італію в червні: «Це хороший тест. Це одна з найкращих команд, яка зараз грає важку зупинку. Тим не менш, це один з кращих у світі. Для нас дуже важливо, не оцінювати, де ми знаходимося, а змагатися. Для нас це стимулююче. Ми вже аналізуємо, як вони грають, знаючи, що це хороший тест»

Короткийзміст їх процесу в Аргентині: «Ідея полягала в тому, щоб гравці приєдналися до національної збірної. Нехай кожен відчуває себе повноваженнями знати, що вони можуть грати в національній збірній. Згодом список може не вистачати, але вони думають, що вони можуть бути в перші шість місяців. Потім прийшов Кубок Амеріка 2019 року, на мою думку, у нас був хороший чемпіонат, а потім змінилося те, як ми грали: спочатку ми були більш вертикальними, але сьогодні команда грає так само. Заслуга в тому, що, дізнавшись, з якими гравцями національна збірна грала найкраще. Сьогодні всі знають, що грає національна збірна. Ще не так багато медалей, щоб повісити на нас».

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